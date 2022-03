Wie jedes Jahr wird Ende März wieder die Uhr auf die europäische Sommerzeit umgestellt – genau der richtige Moment, um den Sommer des Lebens in dein Leben einzuladen und dich auf Glück und Leichtigkeit umzustellen.

Nutze jede Gelegenheit, die dir das Leben gibt, um dich auf die innere Sonne zu fokussieren. Es ist eine Entscheidung! Du kannst klagen über den umgestellten Rhythmus und dich schwer tun, den kommenden Sommer auch zeitlich in das eigene Leben einzuladen. Oder du kannst die Umstellung des Rhythmus nutzen, um dich komplett auf das Helle und Lebendige umzustellen.

Genau jetzt ist der Moment gekommen, etwas zu verändern was wir schon immer verändern wollen. Die kommenden langen Tage darfst du umarmen und bewusst anpacken. Die Expertin für Entspannung, Lebensfreude und mentale Gesundheit Anna Karina Cassinelli Vulcano nutzt die Zeitumstellung als Brücke für eine innere Umstellung und möchte deswegen allen Interessierten dabei helfen, sich innerlich auf Sonnenschein und Glück einstellen zu können.

Mit ihrer kostenlosen wunderbar sanften Sonnen-Wonnen-Glückskraftmeditation, der ein Impulsvortrag vorgeschaltet ist und leichte Körperübungen enthält, lädt Anna Karina dich dazu ein, Lebensfreude und mentale Gesundheit zu erfahren und Schritte dahin zu tun, ganz ehrliches wahrhaftiges, unverstelltes Glück in dir selbst zu finden. Gerne teilt sie ihre Gedanken dazu im folgenden Gastbeitrag mit.

Anna Karina Cassinelli Vulcano leitet das Living Namaste Yoga & Pilates Studio in Freudenstadt und ist die Inhaberin des Mental Health & Happiness Center Germany. Sie entwickelte die medial bekannten Erlebniswege Wu-Wei- Wasserweg für Meditationswanderungen in Bad Peterstal-Griesbach und initiierte den ersten Lach-Yoga-Weg Deutschlands für befreiende Lach-Yoga Wanderungen rund um Freudenstadt im Schwarzwald.

Zeit ist relativ – die Wirklichkeit ist relativ

Schon der große Albert Einstein wusste davon – die Zeit ist relativ und existiert eigentlich gar nicht. Zumindest nicht in dem Sinne, innerhalb dessen die Menschen die baldige Zeitumstellung betrachten. Nach einem Zitat von Einstein fühlt sich eine Minute auf einer heißen Ofenbank an wie die Ewigkeit, während eine Stunde mit einer schönen Frau vorbeigeht wie im Flug.

Genau deshalb ist die Zeit eher subjektiv genauso wie das Leben subjektiv wahrgenommen wird, wir leben in subjektiven Realitäten und genau das bietet dir jetzt die Chance, dich bewusst und entschlossen auf das Glück und die Sonne in deinem Leben einzulassen. Denn im Sommer des Lebens zu leben ist eine Entscheidung und eine Lebenshaltung, die deine Wirklichkeit dann gestaltet. Auch wenn viele im Winter des Lebens bleiben, dieses Begründen und sogar unbewusst begrüßen, sei anders, erhebe du dich über das Grau, die Sonne existiert wirklich.

Ängste und Sorgen hinter sich lassen

Forscher kamen in der jüngeren Vergangenheit zu dem Schluss, dass in etwa 92 Prozent aller Sorgen und Ängste der Menschen nicht der Realität entsprechen. Die meisten Dinge, über die man sich sorgt und grübelt, werden so niemals in der Wirklichkeit passieren und quälen uns völlig zu Unrecht. Einige dieser Ängste liegen auch schon in der Vergangenheit und können von uns sowieso nicht mehr geändert oder verbessert zu werden. Auch diese Tatsachen sprechen dafür, dass man sich jetzt auf die Gegenwart fokussiert und die kommenden sonnigen Monate als Chance zur positiven Veränderung begreift.

Die Freude einladen und auf der Welle des Glücks reiten

Mit der Sonne und dem Frühling kommt das Glück – so fühlt die Menschheit seit tausenden von Jahren. Unsere Vorfahren feierten große Feste und zündeten riesige Leuchtfeuer an, um den kommenden Sommer zu begrüßen. Entzünde auch du dein persönliches Feuer in dir und transformiere die Sonnenstrahlen in dein eigenes Glück. Wie ein Surfer kann man in den kommenden Wochen die Glückswelle erwischen und sich von ihr tragen lassen. Du musst nur bereit dafür sein und dich innerlich von allen Ängsten und Sorgen befreien, damit du die Welle perfekt für dich nutzen kannst.

Die Empfehlungen der Expertin annehmen

Anna Karina lädt dich am 27. März um 20:00 Uhr dazu ein, die besondere Kraft der Zeitumstellung zu spüren und in dich aufzunehmen. Sie leitet eine Sonnen-Wonnen-Glückskraftmeditation und bietet die Möglichkeit, Schritte zu einem ehrlichen, wahrhaftigen und unverstellten Glück zu gehen. In diesen zwei entspannenden Stunden kann man vom Alltag loslassen und mit innerer Wärme und Sonne aufgetankt werden. Die besondere Lichtzeit dieses Tages ist ein riesiges Geschenk der Natur und ureigenen Energie des Universums, das es auszupacken und anzunehmen gilt.

Ein Fazit

Wer die Zeitumstellung als eine Chance zur Umstellung auf Glück und Sonnenschein nutzen will, hat die jährlich wiederkehrende Möglichkeit, sich persönlich der Sonne zu stellen und die eigene Lebensqualität auf ein ganz neues Niveau zu heben. Der dunkle, lange und kalte Winter ist vorbei – Sonne, Wärme und das Glück sind im Anflug auf deine Landebahn!

Hier ist der Link zur kostenlose Sonnen-Wonnen-Glückskraftmeditation: https://form.jotform.com/220754993989377

Autor:

Dein Glück beginnt heute. Deine Trainerin, Mentorin und Instruktorin für ein glückserfülltes Jahr 2022 ist Anna Karina Cassinelli Vulcano. Sie hat die Transformation, die sie lehrt und anleitet, selbst durchlaufen. Anwendungsfokussiert, komprimiert und sicher geführt, verbindet sie in ihren Trainings und Ausbildungen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Angewandten und der Positiven Psychologie mit denen der Empathie-, Glücks- und Resilienzforschung sowie der Lachtherapie und der körperfokussierten Entspannungsarbeit.

Dass das hochwirksam ist und zuverlässig eine Transformation anleitet, hat Anna Karina in etlichen Präsenz-, Live- und Online-Trainings mit großer Freude immer wieder erlebt. Anna Karina leitet heute das Living Namaste Yoga & Pilates Studio in Freudenstadt und ist Inhaberin des Mental Health & Happiness Studies Center Germany.

Sie entwickelte die in den Medien gefeierten Erlebniswelten Wu Wei Wasserweg für Meditationswanderungen in Bad Peterstal-Griesbach, genauso wie den ersten Lach-Yoga-Weg Deutschlands für befreiende Lach Yoga Wanderungen in Freudenstadt. Kontakt: [email protected]

