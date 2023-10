Zum Teilen: NEOH erweitert Sortiment um Waffeln im Miniformat

NEOH lanciert seine beliebten Waffeln jetzt auch im Miniformat: Als ideale Snackalternative zum Teilen im Büro, in der Kantine oder mit Familie und Freunden.

Die Waffel Minis haben dank der NEOH Zuckerersatz-Formel kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve und überzeugen mit einem hohen Gehalt an Ballaststoffen.

Das Neuprodukt ist vorerst im Online-Shop und auf Amazon erhältlich, die sukzessive Ausrollung in Österreichs Einzelhandel ist geplant.

Den NEOH Verkaufsschlager gibt es jetzt auch in klein: Mit den Waffel Minis führt das heimische Food-Tech eine neue Variante des beliebten NEOH Hazelnut Crunch ein. Die Waffeln im Miniformat bestehen wie ihr großer Bruder aus einer cremigen Haselnussschicht, vermischt mit kleinen Nussstücken zwischen zwei knusprigen Waffeln – nur mit einer noch feineren und verbesserten Rezeptur.

„Die Leute lieben unseren Hazelnut Crunch, die Waffel ist aus unserem Sortiment nicht mehr wegzudenken. Für uns Ansporn genug, das Produkt weiterzuentwickeln – unsere neuen Mini-Waffeln sind jetzt kleiner, praktischer und knuspriger“, so Manuel Zeller, NEOH-Gründer und Geschäftsführer.

Für jeden Anlass: Mini-Waffeln im Spenderkarton und 8er Beutel

Die Waffel im Miniformat ist perfekt für die Hosentasche, kommt aber selten allein: Im 8er Beutel (UVP: EUR 4,90) ist die Snackalternative ideal für Familien, Freunde und Kinder – praktisch zum Teilen und Genießen zu Hause oder unterwegs, sorgen die Waffel Minis für ein ganz besonderes Nascherlebnis. Der Spenderkarton mit 80 Stück (UVP: EUR 44,90) eignet sich hingegen perfekt für Büros, Kantinen, Hotel-Rezeptionen oder den Großhandel.

Kompakt und köstlich: Bewährte Produktqualität von NEOH

Wie alle bestehenden Produkte basieren auch die neuen Waffel Minis auf der Zuckerersatz-Formel ENSO, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat. Der Snack ist die perfekte Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung – ohne Zusatz von Zucker, dafür mit möglichst vielen Ballaststoffen. Für ein völlig neues Naschvergnügen, ohne schlechtes Gewissen und Kompromisse im Geschmack.

Bild:NEOH Mini Waffeln im Beutel.png

Quelle:Ketchum GmbH, NEOH by Alpha Republic GmbH