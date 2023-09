Zur Weinernte an die Adria

Herbst-baden im glasklaren Meer, Wandern mit Blick auf die Reben und ein Wein, der viel leichter zu kosten ist, als sein Name auszusprechen. Im Weintal Vinodol und dem Küstenstädtchen Vrbnik auf der Insel Krk lockt in der goldenen Jahreszeit der junge Žlahtina (sprich: Schlachtina).

Dank 2.500 Sonnenstunden jährlich lässt sich in der Kvarner-Bucht der Sommer bis Mitte Oktober verlängern, baden in der blitzblauen Adria inklusive. Die Crikvenica-Riviera punktet dabei nicht nur mit ihrem für Kroatien eher seltenen Sandstrand, sondern verwöhnt auch vinophile Gaumen mit einem außergewöhnlichen, indigenen Weißwein. Weniger als einen Kilometer vom Meeresufer entfernt gedeihen die Reben des autochthonen Žlahtina. Wanderfans zieht es auf mehr als 300 km Wanderwegen ins Weintal Vinodol durch die sonnenverwöhnten Weingärten von Novi Vinodolski.

Das legendäre Grandhotel Kvarner Palace bietet täglich Bootsfahrten auf die gegenüberliegende Insel Krk, von wo eine besonders spannende Route ins Weinörtchen Vrbnik führt. Im wie ein Schwalbennest hoch über dem Meer auf einem Felsen thronenden Städtchen mit steil zur Küste abfallenden Klippen, die in ihrer Form an einen kleinen Fjord erinnern, laden Winzer in ihre urigen Keller und traditionellen Konobas ein. Witziges Highlight in Vrbnik: die „engste Gasse Kroatiens“ mit 40 cm Breite.

Kvarner Palace Spa Signature Treatment: WEINTHERAPIE MIT GANZKÖRPER-PEELING & -MASSAGE

Die Vitalstoffe der Weintraube – insbesondere der Wirkstoff Polyphenol aus dem Traubenkern – wirken sich in mehrerlei Hinsicht positiv auf Gesundheit und Schönheit aus. Die Therapie stärkt Kreislauf und Immunsystem, kurbelt den Fettstoffwechsel an, fördert die Durchblutung und dient einer nachhaltigen Gewebestraffung und Faltenglättung. Durch diesen Anti-Aging-Effekt werden die Struktur und das Erscheinungsbild der Haut nachweislich verbessert.

Ein revitalisierendes Ganzkörper-Traubenkern-Peeling sowie eine Gesichts- und Ganzkörpermassage mit Traubenkernöl ergänzen die Behandlung. Im Anschluss darf ein Glas Sekt mit Trauben oder ein Glas Žlahtina natürlich nicht fehlen. (80 Verwöhnminuten: EUR 129.-)

Kvarner Palace, Brace Buchoffer 12, HR-51260 Crikvenica, Tel +385/(0)51/38 06 00, Fax +385/(0)51/38 00 38, hotel@kvarnerpalace.info, www.kvarnerpalace.info

Bild : oto: ©Bernleitner Hotel Kvarner Palace Insel Krk – Blick auf Vrbnik

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H.