Biden mahnt Israel zu mehr Schutz von Zivilisten in Gaza

Washington/Jeruslaem/Gaza (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Joe Biden hat Israel erneut zum besseren Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern im Gazastreifen aufgefordert. Die Zivilbevölkerung, einschließlich derjenigen, die humanitäre Hilfe leisteten, müssten unbedingt geschützt werden, sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Israel müsse es der Zivilbevölkerung zudem ermöglichen, sich sicher aus den Gebieten zu entfernen, in denen gekämpft werde. Auch um die Freilassung aller verbleibenden Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas befinden, ging es den US-Angaben zufolge in dem Gespräch. Die israelische Armee selbst hatte zuletzt angekündigt, ihren Bodeneinsatz im Gazastreifen erneut ausgeweitet zu haben.



Foto: Joe Biden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts