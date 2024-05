NH Collection debütiert mit Hotelikone in Finnland – Moderne Gastfreundschaft und historischer Glanz in der Hauptstadt

Das neue NH Collection Helsinki Grand Hansa befindet sich in einem geschichtsträchtigen Gebäudeensemble im Herzen der finnischen Hauptstadt und überzeugt mit einer attraktiven Mischung aus Tradition und urbanem Lifestyle

Das Hotel besteht aus zwei bedeutungsvollen Bauten: dem New Student House und dem Hotel Seurahuone. Letzteres gilt als eines der besterhaltenen Baudenkmäler Helsinkis und ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts Zentrum der finnischen Kultur.

Zentral und gut erreichbar liegt das Hotel unweit der besten Restaurants, Museen sowie Kultureinrichtungen und ist umgeben von beliebten Flanier- und Shoppingmeilen.

Das NH Collection Helsinki Grand Hansa vereint alle Aspekte der Marke NH Collection: zenrale Lage, reiche Historie, zeitlose Eleganz, kulinarische Angebote mit lokalem Twist sowie herausragenden Service.

Mit der Eröffnung des NH Collection Helsinki Grand Hansa am 16. Mai 2024 feiert die Upper-Upscale Marke NH Collection ihre Premiere in Finnland. Nach dem NH Collection Copenhagen, das seit 2021 in Dänemark Gäste empfängt, ist es das zweite Haus der Marke in den nordischen Ländern.

Das NH Collection Helsinki Grand Hansa ist ein Ensemble aus zwei bedeutenden Gebäuden: dem New Student House, das 1910 erbaut wurde, und dem renommierten Hotel Seurahuone, das sich viele Jahre in diesem Bau befand. Das Hotel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Vorbild der besten Adressen in Europa entworfen und galt damals als prägend für die Kultur und das gesellschaftliche Leben in Helsinki; als Logis auf höchstem Niveau setzte es Maßstäbe. Nach umfangreichen und zugleich umsichtigen Renovierungsarbeiten führt das NH Collection dieses legendäre Erbe nun fort und überzeugt moderne Reisende mit Raffinesse und Genuss.

224 Gästezimmer und Suiten, darunter eine opulente 160 Quadratmeter große Präsidentensuite, bieten Komfort und modernen Luxus. Das NH Collection Helsinki Grand Hansa liegt im Herzen der Stadt und ist weniger als drei Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, der über eine ausgezeichnete Anbindung an den Flughafen verfügt. Mit seiner Lage an einer der beliebtesten Einkaufsstraßen der Stadt und unweit von kulturellen Angeboten, wie den Kunstmuseen Amos Rex, Ateneum und Kiasma sowie den besten Restaurants Helsinkis, ist es der optimale Ausgangspunkt für einen Städtetrip in die finnische Metropole.

Ein Hauptaugenmerk legt NH Collection in allen Häusern auf das kulinarische Angebot. Im NH Collection Helsinki Grand Hansa verbindet sich die klassische französische Küche auf kreative Art und Weise mit nachhaltigen lokalen Zutaten. Spürbar ist dies unter anderem in der Hansa Café Bar & Brasserie, die als Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermaßen fungiert. Hier laden Snacks, kleine Gerichte und Drinks zu einer gastronomischen Reise durch die Aromen der finnischen Region ein. Im historischen Kuppelturm mit 360-Grad-Blick über die Stadt begeistert ab August 2024 die Kupoli-Bar mit gehobener Barkultur. Bei einer exquisiten Auswahl an Cocktails und feinsten Spirituosen klingen die Tage stilvoll aus.

Für entspannende Momente lohnt ein Besuch im Wellnessbereich des Hotels: Hier werden Traditionen bewahrt und in die heutige Zeit transferiert. Kuratierte, modern interpretierte Sauna-Erlebnisse mit einheimischen Experten, Treatments mit Lokalkolorit sowie klassische Anwendungen sind Teil des Spa-Angebots. Eine finnische Sauna, ein Dampfband und eine Infrarotsauna sowie ein modern ausgestatteter Fitnessraum auf 300 Quadratmetern stehen den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung.

Mit mehr als 700 Quadratmetern Veranstaltungsfläche und neun flexiblen, technisch voll ausgestatteten Tagungsräumen bietet das NH Collection Helsinki Grand Hansa den idealen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Kundenpräsentationen, Vorstandssitzungen, Seminare, Konferenzen, gesellschaftliche Anlässe oder private Familienfeiern finden hier ebenso Platz wie glanzvolle Galas. Ein Highlight ist der historische Ballsaal aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Helsinki schmiegt sich an eine 131 Kilometer lange Küstenlinie. 40 Prozent der Stadt sind von Parks und natürlichen Grünflächen bedeckt. Um die einzigartige Kombination aus quirligem Stadtleben und den Naturschätzen der Umgebung zu entdecken, steht das NH Collection Team gerne mit Insidertipps zur Seite. So bietet sich ein Besuch der beiden ganzjährig geöffneten Nationalparks an, die sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums befinden. Hier beeindrucken nicht nur die klare Luft, sondern auch herrliche Aussichten auf den Schärengarten und die Stadt mit ihren architektonischen Highlights. Helsinki überzeugt zudem als aufstrebende Kulinarikmetropole und lockt mit gemütlichen Cafés, in denen traditionelles Gebäck serviert wird, genauso wie mit innovativen Sterne-Restaurants.

Das NH Collection Helsinki Grand Hansa tritt stolz in die Fußstapfen der traditionsreichen Gebäudehistorie und bietet nicht nur Gasfreundschaft auf höchstem Niveau, sondern wird von nun an die Kulturlandschaft Helsinkis mitgestalten.

Bild:NH-Collection-Helsinki-Grand-Hansa-Room(c)Minor-Hotels-Europe-and-Americas

Quelle:STROMBERGER PR GmbH