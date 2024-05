Ausgezeichnetes Design

Staatspreis Design würdigt innovative Funktionshilfe von Ottobock

Die DesignerInnen von Ottobock können sich über eine Auszeichnung freuen: Anlässlich der 50. Preisverleihung überreichte vergangenen Abend Roland Weinert, Leiter der Präsidialsektion des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, den renommierten Staatspreis Design 2024 für hervorragende Gestaltungsleistungen an das Medizintechnikunternehmen für seine innovative Funktionshilfe Skeo Up Daily Assist.

Neuartige „off the shelve” Lösung in der Orthopädietechnik

Skeo Up Daily Assist ist eine passive, wasserfeste Alltagshilfe für Menschen mit einer Unterarm-Amputation. Entwickelt wurde das Medizinprodukt mit dem Ziel, eine praktische und unmittelbare Lösung anzubieten. Gerade in Kriegs- und Krisengebieten ist der Bedarf nach einer schnellen und einfach händelbaren Versorgung enorm.

Einzigartig auf dem Markt macht die Skeo Up Daily Assist die Kombination aus der Anwendbarkeit eines Liners sowie der passiven Haltefunktion einer Handprothese. Die wasserfeste Funktionshilfe besitzt einen austauschbaren Klemmadapter in der Handfläche. Dieser kann Gegenstände bis zu einem Umfang von 4 cm festhalten, wie Rasierer, Zahnbürsten oder Schwämme.

„In unserer Arbeit steht der Mensch stets im Mittelpunkt. Das spiegelt sich auch im Design unserer Produkte“, sagt Reinold Durstberger, Industrial Designer von Otto Bock Healthcare Products GmbH. „Gemäß unserem Leitmotiv ‚we empower people‘ haben wir uns bei der Skeo Up Daily Assist auf Usability und Komfort konzentriert, ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.“

So hatten die DesignerInnen während der Entwicklung nicht den Anspruch, die menschliche Hand nachzubilden. Vielmehr wollten sie den AnwenderInnen eine funktionelle Erweiterung ihres verbleibenden Armstumpfes ermöglichen.

David Raß, Research Engineer von Otto Bock Healthcare Products GmbH, ergänzt: „Das zeigt sich insbesondere in der Leichtigkeit, mit der Skeo Up Daily Assist in nur einer Handbewegung an- und ausgezogen werden kann. Es besteht aus einem Guss Silikon, ist besonders flexibel und schmiegt sich dabei an den Armstumpf der Anwenderinnen und Anwender an.“

* Skeo Up Daily Assist feierte diese Woche seine Weltpremiere auf der internationalen Leitmesse der Technischen Orthopädie OTWorld 2024. Verfügbar ist die Funktionshilfe voraussichtlich ab August dieses Jahres.

Bild:v. l. n. r.: Alexander Pototschnig, Andreas Hogh und Reinold Durstberger von Otto Bock Healthcare Products GmbH sowie Roland Weinert, Leiter der Präsidialsektion im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.

Quelle:Ottobock SE & Co. KGaA