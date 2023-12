Expeditions-Kreuzfahrt zum Bird Watching auf den Seychellen

Bird Watching auf den Outer Islands der Seychellen: Wenn das Expeditionsschiff »Maya’s Dugong« im Mai 2024 Kurs auf das Aldabra-Atoll nimmt, sind zwei bekannte Ornithologen mit an Bord. Die Reisenden erwarten außergewöhnliche Begegnungen mit der heimischen Vogelwelt im abgelegenen Inselparadies des Indischen Ozeans sowie ein abwechslungsreiches Programm aus Landgängen auf menschenleeren Inseln und Vogelbeobachtungen unter Anleitung der Wissenschaftler. Nur an wenigen Terminen setzt Silhouette Cruises das Expeditionsschiff »Maya’s Dugong« zu solch speziellen Expeditionen ein.

Die riesigen Seevögelkolonien und die Lebensräume von seltenen Landvögeln der Outer Islands zählen nicht ohne Grund zum UNESCO Weltnaturerbe Aldabra: Das Aldabra-Atoll beherbergt zahlreiche Vogelarten, die zu den letzten ihrer Art gehören oder sich in der Abgeschiedenheit des Indischen Ozeans herausgebildet haben.

Seychellen zählen zu den Top-Reisezielen für Vogelbeobachtungen

Damit gehören die Seychellen zu einem Top-Ziel für Vogelbeobachter und Naturfotografen, das nur in einigen wenigen Expeditionen von ausgewählten Reiseveranstaltern besucht werden kann. Auch unter Wasser ist die Artenvielfalt dank des seitens der Seychelles Islands Foundations verhängten Fischereiverbots enorm. Nach Bird Watching und Fotografie schließen sich Tauchgänge in die faszinierende Unterwasserwelt direkt von Bord der »Maya’s Dugong« an.

Aldabra: Bird Watching-Expedition startet am 7. Mai 2024

Die 18 Tage an Bord des Expeditionsschiffes »Maya’s Dugong« führen entlang der Inseln Aride, African Banks und Marie Louise (beide Amirantes) zum Aldabra-Atoll.

Die Bird Watching-Expedition wird von zwei bekannten Ornithologen geführt, die die Reisegruppe mit Spezialwissen und Leidenschaft für die seltene Vogelwelt begleiten. Beide Ornithologen leiten auch wissenschaftliche Expeditionen auf den Seychellen und forschen hier.

Die 43 Meter lange »Maya’s Dugong« von Silhouette Cruises legt sowohl zu Kreuzfahrten als auch zu wissenschaftlichen Expeditionen ab und kann ebenso für private Touren gechartert werden. Das vielseitige Schiff verfügt dabei über den Komfort einer modernen Yacht für bis zu 14 Passagiere und 10 Crew-Mitglieder.

Termin Aldabra Bird Watching-Expedition mit Silhouette Cruises: 7. Mai bis 24. Mai 2024, ab/bis Mahé, ab 13.260 US-Dollar pro Person.

Quelle John Will Kommunikation