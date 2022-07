Neue Day Spa Packages und Wohlfühl-Arrangements

Abschalten, entspannen und sich rundum verwöhnen lassen – mit den neuen Spa Packages bietet das The Retreat at Blue Lagoon Icelandein unvergleichliches Verwöhnerlebnis inmitten der vulkanischen Erde Islands. Anspruchsvolle Gäste haben in diesem außergewöhnlichen Luxushotel privaten Zugang zur magischen Blauen Lagune, die laut National Geographic zu den „25 Weltwundern“ gehört.

Private Spa Escape – eine Auszeit in der Lava Cove, einer ultra-privaten Suite

Ganz unter sich sein, das können Gäste in der Lava Cove, einer exquisiten Suite – sozusagen einem Spa im Spa. Die bemerkenswerte Suite liegt versteckt im Herzen des Retreat Spa, überzeugt mit hochwertigem, schlichtem Design, einem romantischen Kamin und steht für absolute Privatsphäre. Ob zu zweit oder in einer Gruppe, die Lava Cove ist eine Offenbarung luxuriösen Wohlbefindens.

Das passende Arrangement Private Spa Escape umfasst den sechsstündigen Eintritt in das Retreat Spa für zwei Personen, den Zugang zur Lava Cove, die Nutzung des gesamten Retreat Spa, der Retreat Lagune und der Blauen Lagune, ein Begrüßungsgetränk (Champagner) plus Obstteller, handgefertigte Pralinen vom Meister-Chocolatier des Hotels und das klassische Ritual der Blauen Lagune.

Ebenfalls inkludiert sind die Nutzung der Minibar mit Erfrischungsgetränken und Wasser (ohne und mit Kohlensäure), ein Zwei-Gänge-Lunch in der Lava-Bucht (zur Wahl stehen die Menü des Lava-Restaurants oder des Spa-Restaurants, Getränke sind nicht inbegriffen) und zwei In-Water Massagen (je 30 Minuten) sowie ein Geschenk zum 30-jährigen Bestehen der Blauen Lagune. Der Tagesaufenthalt für zwei Gäste ist ab 1.999 Euro buchbar.

Ultimate Jet Lag Remedy – mit Shuttleservice von Keflavik & nach Reykjavik

Für Island-Reisende, die sich direkt nach der Ankunft zunächst erholen und die Zeit zwischen Landung und Check-in in ihrer Unterkunft in Reykjavik optimal nutzen möchten, hält das The Retreat at Blue Lagoon Iceland ebenfalls ein Angebot bereit: Das perfekte Mittel gegen Jet Lag. Die Gäste werden direkt vom Flughafen abgeholt und können fünf Stunden lang im The Retreat nahtlos in die luxuriöse Welt des Wohlbefindens eintauchen. Die regenerierenden Mineralien in der Lagune laden die Akkus auf, lassen den Jet Lag verschwinden und lindern die Strapazen der Reise.

Das Package umfasst den Aufenthalt im Retreat Spa sowie den Zugang zur Retreat Lagune und der Blauen Lagune, ein Blue Lagoon Ritual sowie eine In-Water-Massage, ein Getränk nach Wahl und ein Á la Carte Frühstück im Spa Restaurant. Gäste, die das Package buchen, bekommen außerdem einen Shuttledienst zur Verfügung gestellt, der sie vom Flughafen Keflavik abholt und nach dem entspannenden Aufenthalt vom Retreat weiter zur betreffenden Unterkunft in Reykjavik fährt. Das Package ist ab 1.135 Euro für zwei Personen buchbar.

Ein luxuriöser Tag im Retreat – mit Shuttleservice von/nach Reykjavik

Das Arrangement Luxurious Day eignet sich perfekt für Pärchen, die in Reykjavik Urlaub machen und einen Tag lang ihre Zweisamkeit im luxuriösen Ambiente des The Retreat at Blue Lagoon Iceland genießen möchten. Ganze fünf Stunden können sie sich in der geothermalen Wärme des Retreat Spa, der Retreat Lagune und der Blauen Lagune entspannen.

Das Package umfasst darüber hinaus ein Getränk nach Wahl, das Blue Lagoon Ritual im SPA, eine In-Water-Massage pro Person (á 30 Minuten) ein Zwei-Gänge-Lunch sowie den klassischen isländischen Nachmittagstee in der Retreat Lounge. Der Clou: Per Privattaxi werden die Reisenden von ihrer Unterkunft in Reykjavik zum The Retreat at Blue Lagoon Iceland gebracht und nach dem Aufenthalt wieder zurückgefahren. Das Arrangement ist für zwei Gäste ab 1.335 Euro buchbar.

Retreat Spa und Tour durch Reykjanes – mit Shuttleservice von/nach Reykjavik

Das Spa-Package Retreat, Spa & Reykjanes verbindet das atemberaubende Reykjanes mit den unvergleichlichen Verwöhnerlebnissen des Retreat Spa und offenbart Gästen die irdischen Wunder luxuriösen Wohlbefindens. Der Tag beginnt mit einer fünfstündigen Autotour über die Halbinsel, bei der die Teilnehmenden die geothermalen, geologischen und kulturellen Stätten der Landzunge erkunden. Darauf folgt ein ebenso langer Aufenthalt im Retreat Spa, der durch ein Wellnessritual komplettiert wird. Dazu gibt es ein Getränk nach Wahl vor dem ebenfalls inkludierten Dinner im Lava Restaurant. Anschließend werden die Gäste mit einem privaten Taxi vom The Retreat at Blue Lagoon Iceland zurück zu ihrer Unterkunft in Reykjavik geshuttlet. Das Paket ist ab 1.448 Euro für zwei Personen buchbar.

ÜBER BLUE LAGOON ICELAND & THE RETREAT AT BLUE LAGOON ICELAND

Die Blue Lagoon Iceland wurde 1992 gegründet, um die Möglichkeiten des geothermalen Meerwassers zu erschließen. Sie hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das transformative Spa-Erlebnisse, Forschung und Entwicklung, Nachhaltigkeit, kulinarischen Genuss, eine renommierte Hautpflegeserie und die Zusammenführung von Gastlichkeit und Wellness bietet. Im Jahr 2012 wurde das legendäre Herzstück des Unternehmens, die Blaue Lagune, von National Geographic als eines von 25 Weltwundern genannt, wodurch das majestätische, heilende Wasser in die oberen Ränge der globalen Reiseziele gelangte.

Im Jahr 2018 schloss das Unternehmen eine bemerkenswerte Expansion ab und eröffnete das Retreat in der Blue Lagoon Iceland. Das Areal, das in die Liste der „World’s 100 Greatest Places“ des Time Magazine aufgenommen wurde, umfasst ein 62-Zimmer-Luxushotel, ein unterirdisches Spa, eine mineralreiche Lagune und zwei neue Restaurants. Soziale und ökologische Verantwortung sind Kernaufgaben der Blue Lagoon Iceland, deswegen wird ihr gesamter Energiebedarf aus nachhaltigen Ressourcen gewonnen.

Bilder (c) The Retreat at Blue Lagoon Iceland



Quelle Global Communication Experts GmbH