Chocoversum Hamburg verschenkt Klimaschutz mit Northpol

Das Chocoversum, Hamburgs Schokoladenmuseum, begleitet Schokoladenliebhaber auf eine erlebnisreiche und ab sofort auch nachhaltige Reise durch die Welt der süßen Verführung. Seit Anfang November 2023 läuft eine Unterstützungsaktion mit NORTHPOL, bei der die Anreise ins Stadtgebiet Hamburg durch klimawirksame sowie nach dem Gold Standard zertifizierte Projekte ausgeglichen werden kann.

Für die Umsetzung wurde ein über das Aktionsportal von Northpol generierter QR-Code mit dem Branding des Chocoversums auf einen Voucher gedruckt. Diesen QR-Code können Besucherinnen und Besucher per Smartphone scannen und anschließend ihren sogenannten ecobono sinnvoll in ein selbstgewähltes Klimaschutzprojekt investieren. Das so umgesetzte Engagement für die Umwelt wurde bis dato sehr positiv aufgenommen und steigert den Genuss süßer Schokolade.

Durch die Zusammenarbeit mit Northpol ermöglicht das Chocoversum seiner Besucherschaft, selbst zu bestimmen durch welche CO2-Ausgleichsbereiche und -projekte, sogenannte Eco-Portfolios, Emissionen kostenlos ausgeglichen werden sollen. Zur Wahl stehen unter anderem Aufforstungsprojekte, regenerative Energien, Trinkwasserreinigung ohne Brennholz sowie effiziente Kochöfen.

„Das Klima betrifft uns alle und wir wollten etwas tun, was unsere Besucherinnen und Besucher aktiv einbezieht – ohne sie zu belasten. Nach der Implementierung unserer Nachhaltigkeitsstation in der Ausstellung ist das ein logischer Schritt“, sagt Chocoversum Geschäftsführerin Stephanie Schaub. „Mit Northpol haben wir eine innovative und gleichzeitig einfache Lösung dafür gefunden.“

Weitere Informationen zu Northpol gibt es im Internet unter https://northpol.com

Weitere Informationen zum Chocoversum finden Sie unter https://chocoversum.de/de/

Bild Chocoversum Hamburg ©Merways

Quelle PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbH