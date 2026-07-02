Gutscheinkarten für Kryptowährungen ab sofort bei MediaMarktSaturn erhältlich

Berlin/Wien, 01. Juli 2026 – Kryptowährungen halten Einzug in den klassischen Einzelhandel. MediaMarktSaturn erweitert sein Sortiment vor Ort und in den Onlineshops um Cryptonow Gutscheinkarten und bietet Kund:innen damit eine einfache Möglichkeit, Bitcoin und andere Kryptowährungen direkt im Umfeld von Consumer Electronics zu erwerben.

Kryptowährungen werden damit dort greifbar, wo Menschen täglich mit neuen digitalen Themen in Berührung kommen – inmitten von Smartphones, Hardware und Innovationen. Die Einführung erfolgt in Zusammenarbeit mit epay, einem internationalen Anbieter für Payment- und Gutscheinlösungen, der die technische Integration und Distribution übernimmt.

Vom Gadget zur Geldanlage: Krypto-Gutscheine im Handel

Mit der Aufnahme von Cryptonow-Gutscheinen erweitert MediaMarktSaturn in Deutschland das Angebot an der Schnittstelle von Technologie und Finanzwelt. Kryptowährungen werden damit nicht mehr nur online gehandelt, sondern zunehmend auch Teil des stationären Einkaufserlebnisses.

„MediaMarkt und Saturn sind Orte, an denen Menschen neue Technologien entdecken. Genau dort gehören auch Kryptowährungen hin. Gemeinsam schaffen wir einen Zugang, der so einfach ist wie der Kauf eines neuen Smartphones“, sagt Simon Grylka, Managing Director von Cryptonow.

Erfolgreicher Start nach dem Rollout in der Schweiz

Die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn baut auf bestehenden Erfahrungen auf: In der Schweiz sind Cryptonow Produkte bereits seit einiger Zeit in den Märkten erhältlich.

Die Resonanz zeigt, dass das Interesse an Kryptowährungen in der breiten Bevölkerung wächst und insbesondere einfache, zugängliche Kaufmöglichkeiten im Einzelhandel stark nachgefragt werden.

„Unsere Kundinnen und Kunden zeigen großes Interesse an innovativen digitalen Produkten. Mit den Cryptonow Gutscheinkarten erweitern wir unser Angebot in Deutschland gezielt um eine neue, zukunftsorientierte Produktkategorie im Geschenkkartenbereich“, sagt Floris Frederik Zwinkels, Head Service & Solutions von MediaMarktSaturn Deutschland.

Gutscheinkarten ermöglichen einen einfachen Einstieg

Der Erwerb erfolgt über ein vertrautes Prinzip: Kund:innen kaufen eine Gutscheinkarte im Markt und lösen diese anschließend online ein. Der Kaufbetrag kann direkt bei der Einlösung in Bitcoin oder andere Kryptowährungen umgewandelt werden. Die Kombination aus physischem Produkt und digitaler Nutzung schafft einen niederschwelligen Zugang – insbesondere für Erstinvestor:innen und jene, die Kryptowährungen bislang eher skeptisch gegenüberstehen. Wer möchte, kann die Gutscheine ebenso im Onlineshop von MediaMarkt oder Saturn erwerben.

Cryptonow baut das europäische Retail-Netzwerk aus

Mit einem europaweiten Netzwerk von über 300.000 geplanten Verkaufsstellen in 28 Ländern, die schrittweise ausgerollt werden, baut Cryptonow derzeit die größte physisch-zu-digitalen Retail-Infrastruktur für Kryptowährungen in Europa auf.

Produktportfolio von Cryptonow

Einzelhandelslösungen (Gutscheinkarten) – ab sofort bei MediaMarktSaturn Deutschland erhältlich.

Bitcoin Starterpaket®

Physische Gutscheinkarte inklusive Cryptonow Wallet® für einen sicheren und direkten Einstieg in Bitcoin – ohne technisches Vorwissen.

Prepaid-Karten

Flexible Möglichkeit, ein bestehendes Cryptonow Wallet® oder einen Cryptonow Invest® Account aufzuladen und in Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu investieren.

Digitale Plattform Cryptonow

Cryptonow Invest®

Die digitale Investment-Plattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Nutzer:innen Kryptowährungen einfach kaufen, verwalten und langfristig halten können. Weitere Informationen unter: www.cryptonow.net

Bild Simon Grylka Copyright Cryptonow

Quelle schoesslers GmbH Berlin