Classic Trader startet Sealed Auctions für exklusive Sammlerfahrzeuge

Neues Premium-Auktionsformat setzt auf Diskretion, persönliche Betreuung und internationale Reichweite für Transaktionen ab 250.000 Euro

Berlin, 29.06.2026 – Der Markt für außergewöhnliche Sammlerfahrzeuge entwickelt sich stetig weiter. Käufer und Verkäufer hochwertiger Automobile erwarten heute internationale Reichweite, gleichzeitig aber auch Diskretion, persönliche Betreuung und maximale Sicherheit während des gesamten Verkaufsprozesses. Auf diese Entwicklung reagiert Classic Trader mit der Einführung der Sealed Auctions, einem neuen Auktionsformat für exklusive Fahrzeuge mit einem Zielwert ab rund 250.000 Euro.

Diskrete Online-Auktionen für exklusive Fahrzeuge

Im Gegensatz zu klassischen Online-Auktionen werden bei den Sealed Auctions sowohl die Identität der Bieter als auch die Höhe der abgegebenen Gebote während der Auktion und auch danach vertraulich behandelt. Teilnehmer bieten unter einem per Zufallsprinzip vergebenen Pseudonym. Sichtbar ist ausschließlich ihre jeweilige Position im Bieterranking.

Mit dem neuen Angebot baut Classic Trader seine Rolle als digitaler Partner für hochwertige Sammlerfahrzeuge konsequent aus. Das Unternehmen verbindet die Reichweite seines internationalen Netzwerks mit individuellen Dienstleistungen, die bislang vor allem aus dem klassischen Auktionsgeschäft bekannt sind.

„Der Markt für exklusive Klassiker und Fahrzeuge mit Sammlerwert befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. Insbesondere im Premiumsegment beobachten wir, dass Vertrauen, Diskretion und persönliche Begleitung und Beratung für viele Kunden heute wichtiger sind als die reine Digitalisierung des Kaufprozesses“, sagt Torsten Claus, Co-Founder und Geschäftsführer von Classic Trader. „Mit den Sealed Auctions schaffen wir ein Format, das genau diesen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig die Vorteile einer internationalen Online-Plattform nutzt.“

Strenge Qualifizierung für Käufer und Verkäufer

Die Sealed Auctions richten sich an Fahrzeuge mit besonderer Historie, außergewöhnlichem Erhaltungszustand oder hoher Sammlerrelevanz. Um den hohen Anforderungen dieses Marktsegments gerecht zu werden, qualifiziert Classic Trader alle Bieter im Vorfeld. In Einzelfällen kann zusätzlich ein Nachweis zum finanziellen Hintergrund angefordert werden.

Auch auf Verkäuferseite setzt Classic Trader auf einen deutlich intensiveren Service. Die angebotenen Fahrzeuge werden vor der Aufnahme von Classic-Trader-Experten geprüft und während der gesamten Vermarktung individuell begleitet. Ziel ist es, sowohl Käufern als auch Verkäufern ein Höchstmaß an Transparenz, Sicherheit und Professionalität zu bieten.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso eröffnet das neue Format

Zum Auftakt der Sealed Auctions wird unter anderem ein Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso von 1963 angeboten. Das Fahrzeug befand sich rund fünf Jahrzehnte in einer Sammlerhand und besitzt einen Schätzwert von rund 1,5 Millionen Euro. Es steht beispielhaft für die Ausrichtung des neuen Formats auf außergewöhnliche Fahrzeuge mit besonderer Provenienz.

„Unsere Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass außergewöhnliche Fahrzeuge auch außergewöhnliche Vermarktungskonzepte benötigen“, erklärt Christian Plagemann, Co-Founder und Geschäftsführer von Classic Trader. „Mit den Sealed Auctions entwickeln wir unser Auktionsgeschäft gezielt weiter und schaffen gleichzeitig die Grundlage, künftig noch stärker hochwertige Einzelfahrzeuge und komplette Sammlungen international zu vermarkten.“

Bild Plagemann Christian und Claus Torsten Bildcredits: Classic Trader Fotograf: Viktor Strasse

Quelle Classic Trader GmbH