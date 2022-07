Digital Spine schließt Series-A-Finanzierung erfolgreich ab

Join Capital und Phoenix Contact Innovation steigen bei Digital Spine ein

Die Digital Spine GmbH hat ihre Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und mit Join Capital und Phoenix Contact Innovation zwei neue hochkarätige Investoren gewonnen. Goldbeck bleibt als strategischer Partner und Investor an Bord. Mit der neuen Finanzierungsrunde will Digital Spine die digitale Transformation und Automatisierung in der Aufzugsindustrie und im Smart-Building-Bereich beschleunigen sowie ihre Marktposition in der DACH-Region ausbauen.

„Wir freuen uns sehr, Digital Spine als neuntes Portfoliounternehmen bei uns begrüßen zu dürfen und unsere Präsenz im Markt für Gebäudeautomation zu stärken. Wir glauben, dass die Digitalisierung von Aufzügen in Gebäuden der Schlüssel zur Digitalisierung anderer Gebäudekomponenten ist, nur so schaffen wir ein digitales Rückgrat für intelligente Gebäude“, sagt Marcus Böker, Geschäftsführer Phoenix Contact Innovation Ventures.

„Gemeinsam wollen wir nun das Potenzial in der Immobilienbranche ausschöpfen und mit intelligenten Lösungen einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Sowohl die bestehenden Gesellschafter als auch unsere eigenen operativen Einheiten bei Phoenix Contact sind überzeugt, dass wir zusammen weitere Vorteile für Digital Spine realisieren können.“

Digitalisierung der Aufzugsbranche

Das Berliner Start-up Digital Spine ist bekannt für seine Marke Aufzughelden. Das Proptech- Unternehmen hat eine leistungsstarke Technologie zur Digitalisierung von Aufzügen in Gebäuden entwickelt. Die Cloud- und IoT-basierte Technologie macht als eine Plattform-as-a- Service-Lösung alle Informationen zum Zustand des Aufzugs transparent.

Die Künstliche Intelligenz (KI) von Digital Spine nutzt alle gesammelten Daten für eine vorausschauende Wartung und einen verbesserten Aufzugbetrieb. Die Fernüberwachung kommt dabei sowohl Gebäudeeigentümern als auch den Nutzern zugute. Die Plattform bietet weitere Funktionen wie ein Dashboard und führt insgesamt zu einem nachhaltigeren Gebäudemanagement.

„Der Druck auf Gebäudeeigentümer, die eigenen Aufzüge in Betrieb zu halten und Wartungskosten zu senken, steigt. Hier greift die Lösung von Digital Spine: Sie senkt die Betriebskosten um bis zu 15 Prozent“, erklärt Jan Borgstädt, Partner bei Join Capital. „Wir sind beeindruckt von der Erfahrung des Teams, von der Technologie und dem Geschäftsmodell, das es ermöglicht, den gesamten Markt zu bedienen. Wir freuen uns, dass Digital-Spine-Team zu unterstützen und die Expansion und Entwicklung in der DACH-Region zu ermöglichen.“

Digital Spine wird das neue Kapital nutzen, um die digitale Transformation und Automatisierung in der Aufzugsindustrie und im Smart-Building-Sektor zu beschleunigen. Außerdem soll der bisherige Entwicklungskurs fortgesetzt werden, um weitere Marktanteile in der DACH-Region zu gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, bereits jetzt den Abschluss unserer Serie-A-Finanzierungsrunde mit Phoenix Contact Innovation Ventures und Join Capital bekannt geben zu können – nur ein Jahr nach dem Einstieg von Goldbeck. Damit sind wir für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Wir sind der einzige Anbieter auf dem Markt, der eine Echtzeitlösung für das Aufzugsmanagement anbietet. Die Finanzierung ermöglicht es uns, unser Wachstum im Bereich Smart Building konsequent fortzusetzen“, sagt Simon Vestner, Gründer und CEO von Digital Spine.

Seit Gründung im Jahr 2020 entwickelt sich Digital Spine erfolgreich – mit einem bemerkenswerten Wachstum nach Abschluss der Seed-Finanzierung im vergangenen Jahr, bei der sich Goldbeck mit einem siebenstelligen Betrag beteiligte. Mittlerweile betreut Digital Spine mehr als 100 Kunden, darunter führende Bau- und Wohnungsunternehmen in der DACH-Region. Darüber hinaus hat Digital Spine viele etablierte Partner gewonnen, die zu einem Wachstum des Smart Building Sektors und des Ökosystems beitragen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Feldhoff & Cie. GmbH