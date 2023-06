Emma – The Sleep Company eröffnet Schlafhotels

Reisende suchen während ihres Urlaubs zunehmend nach erholsamen Erlebnissen. Emma – The Sleep Company greift den Trend des Schlaftourismus auf und eröffnet seine ersten Schlafhotels in Sydney (Australien) und Taipeh (Taiwan). Eine aktuelle Studie des Journal of Clinical Sleep Medicine fand heraus: 40 Prozent der Befragten schlafen seit der Pandemie im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch von COVID-19 schlechter.

Während die globale Gesundheitskrise sich auf das Schlafverhalten der Menschen ausgewirkt hat, ist die Relevanz eines erholsamen Schlafs für das allgemeine Wohlbefinden deutlicher geworden. Mit dem Schlaftourismus können Reiselustige ihr Fernweh stillen und gleichzeitig ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden fördern. Beim Schlaftourismus steht die entscheidende Rolle des Schlafs für einen gesunden Lebensstil im Mittelpunkt.

Dr. Dennis Schmoltzi, neben Manuel Müller Co-Gründer und CEO von Emma ­– The Sleep Company, erklärt: „Ein erholsamer Schlaf sollte für jeden zugänglich sein. Wir sind sehr stolz darauf, die erste Schlafmarke zu sein, die ihre eigenen Schlafhotels eröffnet. Unser Ziel ist es, Reisenden die Möglichkeit zu bieten, in eine entspannende Umgebung mit preisgekrönten Emma-Schlafprodukten einzutauchen und die Kraft der Ruhe für ihr gesamtes Wohlbefinden zu nutzen.“



Das Emma Sleep Hotel in Sydney

Das Besondere an einem Schlafhotel: Alles dreht sich um eine schlaffördernde Atmosphäre. Bereits am Eingang begrüßt die Gäste ein sogenannter „Snoreman“ anstelle eines Portiers. Der „Rest-Ception“ Bereich bietet eine gemütliche Umgebung, um anzukommen und abzuschalten. Ein „Snoozeologe“ berät jeden Gast individuell rund um das Thema Schlaf. Er gibt wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps für bessere Schlafgewohnheiten. Jedes Zimmer des Emma Sleep Hotels in Sydney ist mit Emma-Matratzen und -Betten ausgestattet. Ein vom Schlaf inspirierter Filmkatalog ist per Knopfdruck abrufbar. Die Gäste sind außerdem eingeladen, ein für sie optimales Emma-Kissen nach den eigenen Vorlieben auszuwählen. Doch auch außerhalb der Zimmer sorgt die Gastgeberin für eine geeignete Schlafatmosphäre: Speziell angefertigte Cocktails auf der Dachterrasse und eine stimmungsvolle Playlist sorgen für die möglichst besten Gegebenheiten zum Entspannen und Genießen.

Das Emma Sleep Hotel in Taipeh

Für das erste Emma Sleep Hotel in Asien kooperiert Emma mit dem Monka Hotel in der Nähe des berühmten Longshan Tempels in Taipeh. Das Gebäude wurde von Emma komplett umgestaltet. Nicht einmal die Außenfassade des Gebäudes blieb unberührt. Sie wurde so bemalt, dass sie den ikonischen Emma Lieferkartons ähnelt. Jeder Raum wurde mit Emma Produkten ausgestattet – von den Betten bis hin zu den Kissen, sodass alle Gäste vollkommen in das Erlebnis des Emma-Schlafs eintauchen können.

Bildquelle Emma

Quelle Cléo Public Relations