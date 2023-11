Der erste deutsche Emma Flagship Store befindet sich in der Mittelstraße 15 in Köln.

Emma – The Sleep Company hat am vergangenen Freitag, den 10. November 2023, den ersten deutschen Laden in Köln eröffnet. Das Geschäft befindet sich in der Mittelstraße 15, 50672 Köln, umgeben von Einzelhändlern wie Aigner, Tesla, The Kooples und Zara Home. Es lädt Kund:innen dazu ein, die Produkte des Schlafunternehmens, die es bisher nur im eigenen Onlineshop oder bei stationären Partnern zu kaufen gab, auch im eigenen Flagship Store zu entdecken.

Der neue Laden präsentiert auf 241 Quadratmetern Emmas vielfältiges und umfangreiches Sortiment an innovativen Schlafprodukten. Die Matratzenexpert:innen von Emma stehen bereit, um fachkundige Beratung zu bieten und die Technologie hinter den Produkten zu erklären.

Die Produkte im Store bilden das gesamte Emma-Portfolio ab – von Matratzen über Boxspringbetten bis hin zu Kissen. Ganz neu im Sortiment und ebenfalls im Laden erhältlich ist die Emma Bettwäsche.

„Die Eröffnung unseres ersten Emma Stores in Deutschland ist für uns etwas ganz Besonderes, hier hat unsere Reise vor 10 Jahren begonnen“, sagt Manuel Müller, neben Dr. Dennis Schmoltzi Mitgründer­­­ von Emma – The Sleep Company. „Weitere Store-Eröffnungen in Europa stehen bereits vor der Tür.“

Bild:Der Emma Store in Köln

Quelle:Cléo Public Relations UG