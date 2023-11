Erdbeben in Nepal – Opferzahl steigt über 100

Kathmandu (dts Nachrichtenagentur) – In Nepal hat sich am Freitagabend ein Erdbeben mit etlichen Todesopfern ereignet. Geologen der nepalesischen Behörden gaben zunächst eine Stärke von 6,4 an, deutsche Seismologen sprachen von 5,8. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Bei dem Erdbeben in der Provinz Karnali, rund 500 Kilometer von der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu entfernt, kamen laut offiziellen Angaben über 120 Menschen ums Leben. Die Zahl der Opfer könne aber noch weiter ansteigen. Rettungs- und Suchmannschaften sind im Einsatz, unter anderem auch um die Straßen zu räumen.



