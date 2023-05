Lebensmittelretter etepetete sammelt 1,7 Mio. Euro über Crowdinvesting

Das auf Abo-Boxen von gerettetem Bio-Obst und -Gemüse spezialisierte Unternehmen etepetete GmbH öffnete sich im Februar 2023 für Privatinvestor:innen mit einer Crowdinvesting-Runde über Econeers. Dabei konnte das Unternehmen 812 Investor:innen begeistern, mit deren Hilfe 1.793.000 Euro gezeichnet wurden. Das Markenpotenzial liegt in der Rettung von krummem Bio-Obst- und -Gemüse, das es aufgrund seines nicht der Norm entsprechenden Aussehens nicht in die Supermarktregale schafft.

Rentabilität & klare Visionen für die Zukunft

etepetete kämpft bereits seit 2015 erfolgreich gegen die Lebensmittelverschwendung und für eine zukunftsfähige Ernährung. Die Rentabilität des Unternehmens bestätigt sich im kontinuierlichen Anstieg der Preise für Obst und Gemüse im Lebensmitteleinzelhandel und dem Fokus auf klimaschonende Prozesse im Agrarsektor. Mit der gezeichneten Investitionssumme soll die Individualisierbarkeit der Obst- und Gemüseboxen und eine Digitalisierung der Verpackungs- und Versandprozesse angetrieben werden.

Damit zahlt etepetete in eine nachhaltigere Zukunft ein. Nachhaltigkeit stellt hier kein Marketingversprechen, sondern den Kern der Unternehmensphilosophie dar: Das gesamte Sortiment ist bio-zertifiziert, die Obst- und Gemüse-Boxen sind plastikfrei, das Unternehmen ist plastikkompensiert und der Versand CO2-kompensiert.

Die Investor:innen beteiligen sich damit zum einen an dem zukunftsfähigen Konzept der Lebensmittelrettung und profitieren außerdem von einer Anleihe mit festem Zinssatz von 8 Prozent p. a. und einer Erfolgsbeteiligung in Höhe des quotalen Anteils.

Co-Gründer Christopher Hallhuber zum erfolgreichen Crowdinvesting:

„Unser erfolgreich umgesetztes Crowdinvesting zeigt, dass ein fairer Umgang mit unserer Umwelt und die erschreckende Tatsache, dass jährlich 12 Mio. Tonnen Lebensmittel grundlos im Müll landen, die Menschen bewegt. Wir sind stolz darauf, mit unserer Vision von einem nachhaltigeren und zukunftsorientierten Umgang mit Lebensmitteln über 800 Menschen so sehr begeistert zu haben, dass sie uns in unserer Mission unterstützen. Nun liegt es an uns, die etepetete Abo-Modelle mit optimierten digitalen Prozessen noch zugänglicher, attraktiver und vor allem individueller zu gestalten.“

