Fünftes Food Innovation Camp mit Zukunft der Ernährung und viel Prominenz

Als um 20 Uhr nach elf Stunden mit dem Startup Feelfood aus Köln die glücklichen Gewinner des Publikums-Preises „Dein Newcomer“ feststanden und die FIC-Gründerin Sina Gritzuhn unter Applaus von Publikum und prominenten Partnern sowie Gästen ihr Schlusswort sprach, war klar, das Food Innovation Camp 2023 war in seiner fünften Auflage erneut ein voller Erfolg.

1.400 Besucher hatten Innovatives erschmeckt und getestet, 100 Startups ihre Produkte und Services vorgestellt und acht Spitzenköche in der Show Kitchen auf der Dachterrasse der Hamburger Handelskammer Köstliches in 700 Portionen aus wegweisenden Entwicklungen gezaubert. Stattgefunden hatten auch 350 Matchmakings, unzählige Speeddatings von Startups mit über 100 Top-Entscheidern aus Handel, Investment und Gastgewerbe, über 40 Präsentationen auf der Pitch-Bühne, sowie vielfältige Podiumsdiskussionen und Panels zu unterschiedlichsten Themen. So viel köstliche Innovation wurde bei der ersten Aftershow-Party kräftig gefeiert.

Im Grußwort am Morgen hatte Dr. Malte Treutner, Hauptgeschäftsführer der Hamburger Handelskammer, die Bedeutung des Food Innovation Camp als Branchentreff der innovativen Food- Szene unterstrichen. Wegweisende Produkte und Konzepte betrafen vor allem den Aspekt „die Zukunft der Ernährung gemeinsam gestalten“ wie FIC-Gründerin Sina Gritzuhn von Hamburg Startups erläuterte: „Die Trendwende hin zu gesundem und hauptsächlich pflanzlichem Essen ist elementar wichtig für unseren Planeten, das Klima, aber auch für uns als Gesellschaft und das Wohlbefinden jedes Einzelnen. Es macht uns stolz, dass wir beim diesjährigen Food Innovation Camp die Stakeholder aus der Startup-Welt, Politik und Wirtschaft für einen fruchtbaren Austausch zusammenbringen konnten, um gemeinsam daran zu arbeiten.“

Zukunft der Ernährung mit prominenten Namen

Viele prominente Persönlichkeiten und Experten ihres Fachs unterstützten den zukunftsweisenden Aspekt des Food Innovation Camps. So die Politikerin Renate Künast von Die Grünen, TV-Löwe Ralf Dümmel von der DS Group und The Social Chain AG, Jochen Vogel als Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Nord, Matthias Rilling, Leiter Key Account und Prokurist von CHEFS CULINAR, Jesko Thron von Katjes Greenfood, Christian Hamerle von Dussmann, Fabio Ziemssen von Balpro e.V., Mathias Kollmann von der Bohlsener Mühle, Pascal Bieri von Planted, Raphael Reifelsthammer von ElephantSkin, Adis Pezerovic von ADHOUSE, TV Star und Autor Christian Rach sowie die Spitzenköchinnen und -köche Antje de Vries, Zora Klipp, Estella Schweizer und Anna Gliemer, sowie Jens Rittmeyer, Rohat Dogan, Ignacio Malespina und Björn Juhnke. Die Zukunft der Ernährung wegweisend mitgestalten wollen diese beiden deutschen Foodtech-Startups: Bluu Seafood und Mushlabs. Mushlabs arbeitet an veganen Nahrungsmitteln aus Pilz-Myzelien, Bluu Seafood entwickelt zellbasierten Fisch.

Von den Besten lernen und die Zukunft der Welt retten

Auf diese beiden Erfolgsunternehmer freuten sich viele Gründer besonders: Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke. Was einst in einer Garage seinen Anfang nahm, steht längst für den erfolgreichen Werdegang einer Food-Marke. Mit ihren Insights in Dos and Don‘ts gaben die beiden Hamburger wertvolles Wissen und Praxiserfahrung an nacheifernde Gründer. Auch diese Namen stehen für Bestmarken und eine völlig neue Kategorie von Engagement, das sich mit Unternehmertum nicht ausschließt, sondern Hand in Hand geht, um kurz mal die Welt zu retten: Iris Braun, Co-Founderin vonShare, Michael Fritz, Co-Founder von Viva con Agua und Aileen Puhlmann, Vorständin von Lemonaid und ChariTea e.V. verbinden bei den deutschen Social Getränken Leckeres mit guten Taten.

Highlights in der Show Kitchen

Kulinarische Highlights genossen die FIC-Besucher bei herrlichem Frühsommerwetter auf der Dachterrasse der Handelskammer mit beeindruckendem Blick auf das Hamburger Rathaus. Dort zeigten die Spitzenköchinnen und -köche Antje de Vries, Zora Klipp, Estella Schweizer und Anna Gliemer, sowie Jens Rittmeyer, Rohat Dogan, Ignacio Malespina und Björn Juhnke, was sich aus den spannenden Produkten der Food-Startups zaubern lässt.

An der FIC Show Bar wurden den ganzen Tag Cocktails und innovative Getränke präsentiert. Als dann die Konferenz, die Expo ebenso wie die Speed-Datings zum Ende gekommen, die Gewinner der Pitch-Bühne geehrt und der glückliche Sieger des „Dein Newcomer-Awards“ gekürt waren, verlagerte sich das Camp zur Aftershow-Party auf die Dachterrasse und es wurde ungeachtet eines Regenschauers ausgelassen die Zukunft der Ernährung und ein erfolgreiches Food Innovation Camp gefeiert.

Über das Food Innovation Camp von Hamburg Startups am 22.5.2023

Beim fünften Branchentreff der nachhaltigen Food Szene zeigten rund 90 innovative Food-Startups ihre Produkte. Spannende Entdeckungen und Begegnungen mit den Foodtrends der Zukunft standen auf der Tagesordnung und ‚Learn from the Best‘ war der Schwerpunkt des diesjährigen Food Innovation Camps. Den 1.400 Fachbesuchern bot das Camp Raum für Inspiration, gezieltes Networking und Business. Top-Entscheider aus Handel, Gastronomie, Investment und Politik gaben und erfuhren spannende Branchen-Insights in der Konferenz, konnten über 40 Startup-Pitches auf der Pitch-Bühne verfolgen und Startup-Produkte live in der FIC Show Kitchen verkosten. https://foodinnovationcamp.de/

Gewinner „Dein Newcomer-Award“: Feelgoodfoods – https://feel-food.com/

Gewinner Pitch Bühne: Vegan Zeastar – http://sterkfish.nl

Bild:Fotografen Stefan Groenveld und Mathias Jäger

Quelle: Deutschmann Kommunikation