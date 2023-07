Final Pitches Vol. XX — 10 Jahre Gründungsgarage

Das große Final Pitching Event stand gestern wieder am Programm — 10 motivierte Teams präsentierten in einem vollen Dom im Berg ihre Geschäftsideen und begeisterten das Publikum aus Führungspersönlichkeiten der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sowie Investor*innen, Business Angels und Unternehmer*innen. Das Team rendersnek möchte die Welt mittels 3D- Renderings der Visualisierung unbegrenzte Möglichkeiten bieten.

Das Team DiLT Analytics plant den energieintensiven und ineffizienten Gebäudesektor zu revolutionieren. DURAMEA will mit ihrer Brennstoffzelle angetrieben durch Wasserstoff fossile Antriebe ersetzen und somit klimaneutral Züge und Schiffe betreiben.



Die Final Pitches Vol. XX — Die Ereignisse

Am Donnerstag, dem 29.06.2023 im Dom im Berg durften die Teams der XX. Volume ihre innovativen Geschäftsideen vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Zu den Zuhörer*innen zählten Persönlichkeiten wie Alfred Gutschelhofer, Stefan Vorbach und Birgit Hochenegger-Stoirer, welche die 3 großen Universitäten in Graz vertraten und seit Tag eins die Gründungsgarage unterstützen.

Auch die Politik misste den Abend nicht und war begeistert über den Fortschritt der Teams. Die Geschäftsideen reichten von hochtechnischen Lösungen aus der Baubranche bis zu einer Kryptogeldbörse, die Vereinfachungen für die Nutzer verspricht. Auch für Rennradbegeisterte fand sich ein Sensor um bessere Trainingseinheiten zu erzielen.

Ein spannendes Voting, welches über unseren Partner Feedbackr abgewickelt wurde, entschied über den Rising Star Award und das Publikum wählte DiLT Analytics zum Sieger. Theresa Kohl, Thomas Hirsch, Gerald Schweiger und Thomas Schweiger sind die Teammitglieder hinter der Idee. Durch den Einsatz von IoT-Technologien und Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sollen große Potentiale zur Energieeinsparung genutzt werden.

Das Team darf sich über einen Beratungsgutschein LEGAL ADVICE vonLikar Rechtsanwälte, sowie ein individuelles Marketing & Kommunikationscoaching bei crowdstrudel, bereitgestellt von der SFG freuen. Weiter bekommen sie Unterstützung von neukunden.at bei der Erstellung eines umsetzungsfertigen Vertriebskonzeptes und die Programmierfähigkeiten werden bei der Web Development Masterclass mit Carrot&Company verbessert.

Den diesjährigen Innovation Award bekam das Team DURAMEA. Rene Maiberg, Nikat Pasha und Maximilian Grandl sind die Köpfe des Teams. Mit Wasserstoff als Treibstoff der Brennstoffzelle wird lediglich reiner Wasserdampf als Abgas freigesetzt, wodurch massiv CO2 eingespart wird. Der Preis beinhaltet die Dienstleistung für digitale und nachhaltige Innovationen, bereitgestellt von Fraiss IT. Auch Rechtlich ist unser Team von E+H Rechtsanwälte mit einem Beratungsscheck für Start-ups gut

abgesichert. Weiter darf mit Outlize ein Workshop zum Thema Purpose abgehalten werden.

Zum Abschluss überreichte den Spirit of the Batch Award dem Team snekmedia. Moritz Lumetsberger, Tim Haderer und Gregor Egger haben unter der Marke “rendersnek” ein neues Angebot für Werbung im Social-Media- und Interior-Bereich eingeführt. Diese Werbeform soll insbesondere für Performance-Marketing-Agenturen sowie für Architekten und Immobilienträger von Interesse sein.

Sie gewinnen 2 Sitzplätze für 6 Monate im unicorn, gesponsert von Hummelnest, sowie Lighthouse und Raiffeisen-Landesbank Seiermark, sowie einen TAX ADVISORY Beratungsgutschein von Rabel und Partner. Auch Sportlich aktiv werden unsere Teams gefordert, beim Training im Löwenherz inklusive einem Nutrition Seminar.

Doch nicht nur unsere Teams standen bei den diesjährigen Final Pitches im Rampenlicht. Auch das 10-jährige Bestehen der Gründungsgarage lieferte Grund zum Feiern. Wertschätzend wurde der wissenschaftliche Beirat, wirtschaftliche Beirat und Expert*innen, die den Verein seit Beginn an mit Know-How oder finanziell unterstützen, geehrt. Das Team der Gründungsgarage bedankt sich herzlichst. „Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.“ – Mark Twain

Starte auch du deine berufliche Unabhängigkeit mit der Gründungsgarage und verwirkliche deine Träume. Wir bei der Gründungsgarage haben es uns zur Aufgabe gemacht, angehende Jungunternehmer*innen unter die Arme zu greifen und sie mit unserem Know-How und professionellem Coaching zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Mentor*innen begleiten, fördern und fordern wir 10 Teams um die Realisierung ihrer Ideen zu beschleunigen. Du fühlst dich angesprochen und möchtest mit deiner Idee durchstarten? Dann bewirb dich bis zum 15.10.2023 unter https://www.gruendungsgarage.at/bewerbung/.

Quelle Bild und Text: Gründungsgarage – Verein zur Förderung des Unternehmertums