H2FLY Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen für kommerzielle Flugzeuge

H2FLY kündigt die Entwicklung einer neuen Generation von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen für kommerzielle Flugzeuge an

H2FLY, der weltweit führende Entwickler von wasserstoff- elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge, kündigt die nächste Generation seines eigenen Brennstoffzellensystems „H175“ an – eine leistungsstarke und modular aufgebaute Antriebseinheit, die für den Einsatz in Verkehrsflugzeugen entwickelt wird.

Das H175-Entwicklungsprogramm wird eine Reihe von Systemgenerationen umfassen, die zur Skalierung der Leistung miteinander kombiniert und damit wasserstoff-elektrische Flugzeuge im Megawatt-Bereich angetrieben werden können. Dies entspricht Flugzeugen mit einer Kapazität von 20-80 Sitzplätzen. H2FLY verantwortet die Entwicklung, Integration und Erprobung der gesamten Hardware und Software des neuen Brennstoffzellensystems.

Anlässlich der Ankündigung des H175-Brennstoffzellensystems, erläutert Josef Kallo, CEO und Mitgründer von H2FLY: „Mit dem H175-System stellen wir eine völlig neue Generation von Brennstoffzellensystemen für die Luftfahrt vor und treiben den Stand der Technik in der Branche voran. Durch die Entwicklung dieses neuen Systems, aber auch durch unsere Arbeit an der Lösung der Herausforderungen bei der Verwendung von flüssigem Wasserstoff mit Brennstoffzellen im Rahmen des HEAVEN-Projekts, bringt H2FLY alle entscheidenden Bausteine zusammen, um einen wirklich nachhaltigen, kommerziellen Flugverkehr zu realisieren.“

Die H175-Systeme werden ihre volle Leistung in Flughöhen von bis zu 27.000 Fuß (8.230 m) erbringen. Damit erfolgt eine entscheidender Entwicklungsschritt auf dem Weg von den bereits heute möglichen, wasserstoff-elektrischen Flugdemonstrationen in niedrigeren Höhen hin zu realen, kommerziellen Flugzeuganwendungen.

H2FLY plant die erste Generation seines H175-Systems noch in diesem Jahr im Flugbetrieb zu erproben. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen H175-Brennstoffzellensysteme im Rahmen des Projekts „328 H2-FC“ in ein Demonstrationsflugzeug vom Typ Dornier 328 zu integrieren und im Flugbetrieb zu testen.

Das Projekt „328 H2-FC“ ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Kooperationsprojekt mit weiteren Partnern und dem Ziel, ein wasserstoff-elektrisches Brennstoffzellensystem im Megawattbereich zu entwickeln und in Flugdemonstrationen zu erproben.

H2FLY hat in den letzten zehn Jahren eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von wasserstoff-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge eingenommen und bisher sechs Generationen von Antriebssystemen entwickelt und getestet. Im vergangenen Jahr stellte das Unternehmen mit seinem viersitzigen Testflugzeug HY4 und einer Flughöhe von 7.230 Fuß einen Höhenweltrekord für wasserstoff-elektrische Passagierflugzeuge auf. Darüber hinaus leitet das Unternehmen die europäische Initiative HEAVEN – ein Projekt, das die Realisierbarkeit der Verwendung von flüssigem, kryogenem Wasserstoff mit Brennstoffzellen in Flugzeugen demonstrieren soll.

Quelle Bild und Text: H2FLY