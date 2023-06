happybrush für den Deutschen Gründerpreis 2023 nominiert

Das Münchner OralCare-Unternehmen happybrush ist einer von drei Finalisten beim Deutschen Gründerpreis 2023 in der Kategorie “Aufsteiger”. Der Deutsche Gründerpreis ist einer der renommiertesten Wirtschaftspreise Deutschlands. Die Finalisten werden von rund 300 Experten aus Unternehmen, Technologiezentren, Ministerien, Gründungsinitiativen und der Sparkassen-Finanzgruppe vorgeschlagen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt die Initiatoren.

Stefan Walter, Gründer und CEO von happybrush, sagt: “Wir fühlen uns geehrt und sind voller Erwartung auf die Preisverleihung. Für uns bedeutet bereits der Finalistenstatus eine große Anerkennung. Denn anders als viele andere Start-ups haben wir von Anfang an zwei internationale, etablierte Marken herausgefordert. Die Nominierung erkennt explizit diese Anstrengung an. Darauf sind wir sehr stolz.“

Laut Veranstalter sind unter den Finalisten des diesjährigen Deutschen Gründerpreises Unternehmen vertreten, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern sich vor allem auch für Fortschritte in den wichtigsten gesellschaftspolitischen Bereichen einsetzen. “Die Jury hat Gründer:innen nominiert, die mit ihren Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Modellen tradierte Verfahrensweisen in Frage stellen. Mit sehr spezifischem Know-how erfinden sie komplette Produktgattungen neu”, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Deutschen Gründerpreises.

Alle Finalisten erhalten eine individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung durch Porsche Consulting. Zudem übernehmen Mitglieder des Kuratoriums des Deutschen Gründerpreises über einen Zeitraum von zwei Jahren Patenschaften für jeden Finalisten und stellen ihr Know-how und ihre Erfahrungen zur Verfügung. Die Unternehmen erhalten außerdem ein Medientraining beim ZDF sowie Zugang zum Netzwerk des Deutschen Gründerpreises.

Die Verleihung des Deutschen Gründerpreises findet am 12. September 2023 im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin statt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 21. Mal vergeben. Die Jury setzt sich aus Vertretern der Partner Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche sowie der Förderer des Preises zusammen. Ziel der Initiative ist es, erfolgreiche Gründer:innen und ihre Unternehmen sichtbar zu machen und durch die vielfältige Unterstützung noch erfolgreicher.

Foto:happybrush Gründer Florian Kiener und Stefan Walter

Quelle:Cléo Public Relations UG