allygatr-Venture gibt sich nach erfolgreicher Seed-Runde neuen Namen

heynannyly wird zu heynanny – die Benefit-Plattform schafft bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

heynanny, neuer Name, bekannte Qualität: erstklassige Betreuung von von Kindern und Senior:innen als Unternehmensbenefit. Erst kürzlich hatte das Unternehmen eine erfolgreiche Seed-Runde mit 1,6 Millionen Euro abgeschlossen. Geld, das unter anderem in die Expansion gesteckt wird. Jetzt geben die Münchnerinnen Vollgas unter neuem Namen.

Das bislang als “heynannyly” firmierende Startup ist die All-in-One-Lösung für eine zukunftsorientierte Arbeitgebermarke. Endlich ist der Name so einfach wie das Produkt genial: heynanny. “Damit ist sofort klar, was wir anbieten”, so Co-Gründerin und CEO Julia Kahle: “Nannys, die kurzfristig buchbar sind.”

allygatr bereits Investor der ersten Stunde

Zu den Investor:innen, die heynanny auf dem Weg zu diesem Meilenstein unterstützt haben, zählt allygator, der Berliner Venture Capitalist für HR Tech. „Wir haben als erster Investor an die Idee von heynanny geglaubt. Das Wachstumspotenzial und ihre Vision sind beeindruckend!”, sagt Benjamin Visser, CEO von allygatr, über den Erfolg der Seed-Runde und die langjährige Partnerschaft mit heynanny.

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich heynanny, damals noch heynannyly, als Vorreiter in der Kinderbetreuung einen Namen gemacht. Über die heynanny-App können berufstätige Eltern kurzfristig einen Babysitter buchen. Mittlerweile wurde das Angebot ausgeweitet auf Senior:innen, die Betreuung benötigen. heynanny arbeitet ausschließlich mit Unternehmen zusammen, die diesen Service ihren Mitarbeitenden anbieten, bezuschussen und somit gleichzeitig Steuern sparen.

Das in der überzeichneten Seed-Runde gesammelte Kapital wollen die beiden Gründerinnen Anja Schneider und Julia Kahle dazu nutzen, das Unternehmen weiter zu expandieren und die Reichweite der Plattform weiter auszubauen. Aktuell verzeichnet die Plattform mehr als 20.000 Betreuer:innen, die eigenständig online gebucht werden können.

Foto: @Kai Weise : Die Gründerinnen von HeyNanny, Anja Schneider (r.) und Julia Kahle (l.), bei der diesjährigen OMR

