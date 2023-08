Hotel KAISERHOF Kitzbühel

Der Kaiser wär im Herbst in den KAISERHOF nach Kitzbühel gekommen….

… weil in Kitzbühel die Berge zum Greifen nah sind, Wandern und Biken bis spät in den Herbst wunderschön sind und die Bergluft herrlich klar ist. Der KAISERHOF Kitzbühel liegt am Startpunkt in ein Wanderparadies, das mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet wurde. Wer den Herbst am liebsten outdoor genießt, der schätzt das bequeme Hike in – Hike out und Bike in – Bike out. Für die Golfer gilt: Vier Golfplätze in fünf Minuten direkt vor Ort.

Herbsturlauber lassen sich im KAISERHOF Kitzbühel von stilvollem Genuss verwöhnen. Seit Generationen wird das charmante Hotel familiär geführt. Mit viel Hingabe verknüpft die Eigentümerfamilie ein behagliches Zuhause mit exquisitem Service und exklusiven Details. Die Ausstattung ist hochwertig, das Spa einladend und wohltuend, das À-la-carte-Restaurant im KAISERHOF ein Platz der kulinarischen Verführungen. Im KAISERHOF überwiegt das Wohlgefühl.

Die schöne Wellness- und Saunalandschaft schafft jene feinen Töne, die Geist und Körper in Einklang bringen. Im Panorama-Indoorpool schweift der Blick in den Himmel. Die Sauna bietet unterschiedlich temperierte Räume und einen wohligen Ruheraum mit einer magischen Salzsteinwand und anregend schaukelnden Wasserbetten. Das Massageteam zelebriert die Entspannung. Wenn Küchenchef Ernst Köstenbaumer in Aktion tritt, dann sind die Feinschmecker zur Stelle.

Das Frühstücksbuffet verdient das Prädikat „kaiserlich“. Die KAISERHOF-Köche sind Meister der großen Tradition der österreichischen Küche. International interpretiert, voll Genuss, kommen Klassiker auf den Tisch wie die Tafelspitzbouillon mit Frittaten und Gemüse oder ein klassisches Wiener Schnitzel mit Petersilienerdäpfel, ein Steak vom Pinzgauer Naturbeef oder eine Auswahl vegetarischer Speisen. Gerichte mit hochwertigen Produkten aus der Region sind das kulinarische Erfolgsrezept. Dem KAISERHOF eilt der beste Ruf voraus. Das À-la-carte-Restaurant im Haus erfreut sich großer Beliebtheit bei den Kitzbühelern und internationalen Gästen.

Bild: TertiusmHotel Betriebs GmbH Hotel KAISERHOF Kitzbühel

Quelle mk Salzburg