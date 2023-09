JUGEND GRÜNDET erfolgreich ins neue Wettbewerbsjahr gestartet: Schülerwettbewerb sucht innovative Geschäftsideen

Mit dem September sind die letzten Bundesländer ins neue Schuljahr gestartet – und der bundesweite Schülerwettbewerb JUGEND GRÜNDET in seine 21. Wettbewerbsrunde. Gesucht werden wieder innovative Geschäftsideen von Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland.

Ob Klimawandel, Ressourcenknappheit, Digitalisierung oder Globalisierung: Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Innovative Lösungen für eine bessere Zukunft werden so dringend gebraucht wie vielleicht nie zuvor. Bei JUGEND GRÜNDET heißt es daher wieder für Jugendliche im ganzen Bundesgebiet: Ran an die Businesspläne und her mit den innovativen Geschäftsideen!

Im Online-Wettbewerb JUGEND GRÜNDET schlüpfen die Teilnehmenden ein Schuljahr lang in die Rolle von Gründerinnen und Gründern: Erst entwickeln die Jugendlichen eine eigene, innovative Geschäftsidee und schreiben einen Businessplan (Businessplan-Phase von September bis Januar), dann führen sie in einem Planspiel virtuell ein Unternehmen (Planspiel-Phase von Februar). Wer den Hauptpreis, eine geführte Reise ins Silicon Valley/USA, gewinnt, entscheidet sich beim JUGEND GRÜNDET Bundesfinale im Juni.

Online registrieren und Businessplan schreiben

Schülerinnen und Schüler können sich online registrieren und direkt in die Businessplan-Phase einsteigen. Bis zum 5. Januar 2024 haben die Teilnehmenden Zeit, um eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln und einen Businessplan zu schreiben. Bei der Ausarbeitung der Geschäftsidee weist der JUGEND GRÜNDET Businessplan-Assistent den Jugendlichen den Weg: In der Online-Maske können die Teilnehmenden ihre Geschäftsidee Feld für Feld ausarbeiten – vom Angebot über die Zielgruppen und die Konkurrenz bis hin zur Finanzierung und den Zukunftszielen. Fertig ist der Businessplan!



Mit Ideen die Zukunft gestalten

Aus Problemen Lösungen entwickeln und mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten, das ist der Kerngedanke von JUGEND GRÜNDET. Der bundesweite Schülerwettbewerb will Jugendliche fürs Gründen begeistern und die Gründungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern stärken. Jedes Jahr nehmen mehrere tausend Jugendliche am Wettbewerb teil. „Der Ideenreichtum unserer Schülerinnen und Schüler kennt keine Grenzen – genau diesen Innovationsgeist brauchen wir, wenn wir den Herausforderungen der Gegenwart begegnen und eine bessere Zukunft schaffen wollen!“, so JUGEND GRÜNDET-Projektleiterin Franziska Metzbaur.

Sponsoren und Förderer

Der Online-Wettbewerb JUGEND GRÜNDET wird seit 2003 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Teilnahme wird von der Kultusministerkonferenz der Länder empfohlen. Eine Reihe renommierter Sponsoren unterstützt den Wettbewerb bei den Preisen und Events. Hauptsponsor ist die Porsche AG.

Alle Informationen zum Bundeswettbewerb JUGEND GRÜNDET auf www.jugend-gruendet.de.

Bildunterschrift:

Bei JUGEND GRÜNDET schlüpfen Jugendliche in die Gründerrolle und entwickeln eigene, innovative Geschäftsideen

Foto: JUGEND GRÜNDET

Quelle JUGEND GRÜNDET – Chancen erkennen. Zukunft gestalten.