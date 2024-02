Mitten im Tuxer Alpinsommer: Hike in – Hike out, Bike in – Bike out im Klausnerhof

Es ist die beste Entscheidung, ins Zillertal zu kommen, ganz hinauf bis nach Hintertux. Bequemes Hike in – Hike out und Bike in – Bike out vom Feinsten bietet der Klausnerhof. Am Ende des Tals, dort, wo sich der mächtige Hintertuxer Gletscher erhebt, umhüllen einen Almwiesenduft und Gletscherluft. Gepaart mit einer großen Abenteuerlust, die sich beim Anblick der imposanten Berglandschaft regt.

Bewegende Tage und sommerfrische Nächte: Hintertux ist ein Natur-Refugium, um aufzuatmen und neuen Schwung zu schöpfen. Vom Klausnerhof**** geht es hinaus in die Berge. Seit vier Generationen gilt das gemütliche Wohlfühlhotel als „Zuhause im Urlaub“ für Naturbegeisterte von nah und fern. Familie Klausner muss man kennenlernen. Die Leidenschaft, mit der die ganze Familie ihre Gäste verwöhnt, ist bemerkenswert.

Frieda, die Seele des Hotels, begleitet die Wanderer zu geselligen Wanderungen. Gemeinsam die Natur entdecken, in luftigen Höhen einkehren, unbeschwerte Stunden erleben, das ist Friedas Passion. Unterstützt wird sie von Wanderführer Franz. Er hält drei bis fünf geführte Wanderungen in der Woche zu den schönsten Flecken des Tuxertals bereit. Über Stock und Stein, durch Wald und Wiesen, hinauf zur Almhütte oder zum erfrischenden Bergsee sind in Hintertux alle unterwegs, die gerne draußen sind.

Familie Klausner kümmert sich um geführte E-Bike-Touren und bietet moderne E-Bikes zum Ausleihen an. „Mit dem E-Bike unterwegs zu sein, ist die perfekte Kombination aus sportlicher Aktivität und Genuss“, schwärmt Magdalena Klausner. Wo ließe sich das besser erleben als in einem Tal, das für seinen puren Berggenuss bekannt ist.

Das Glücksgefühl, vollgetankt mit Sonne und unvergesslichen Eindrücken in den Klausnerhof zurückzukehren, ist groß. Jetzt ein erfrischendes Getränk auf der Sommerterrasse, zugreifen bei der köstlichen Nachmittagsjause. Noch einmal hinaufschauen auf das ewige Eis des Gletschers. Das Dachgeschoss des Klausnerhofs ruft. Hier oben breitet sich das Panorama SPA aus. Auf der grünen Wiese in der gemütlichen Liege rasten, im Outdoor-Whirlpool müde Muskeln lockern, im Außenpool den Bergen entgegenschwimmen, saunieren, massieren. Familie Klausner hat hoch über den Dingen eine Welt zum Abtauchen geschaffen, zum Entspannen auf Augenhöhe mit der Natur.

Martin, Stefan und Magdalena Klausner stecken hinter der hervorragenden Kulinarik im Klausnerhof (… und an manchen Tagen bäckt Frieda ihre grandiosen Palatschinken). Martin führt die hauseigene Landwirtschaft. Aus Überzeugung und mit Begeisterung pflegt er die Tradition seiner Vorfahren. Seine Milchkühe verbringen den Sommer wie seit Jahrhunderten auf den Almen. Herrliche Almprodukte, frische Milch und selbsterzeugte Produkte liefert er direkt in das Genusshotel. Stefan ist gelernter Koch und Teil des exzellenten Küchenteams.

Er liebt es, mit dem Küchenchef an lauen Sommerabenden für die Feinschmecker zu grillen. Wenn dann noch zünftige Musik aufspielt, dann rückt der Alltag in weite Ferne. Magdalena ist als Diplom Sommelière im Haus unterwegs. Gemeinsam mit Martin sorgt sie für einen bestens gefüllten Weinkeller. Aus der Freundschaft der Familie mit österreichischen Topwinzern sind die hervorragenden „Gletscherweine“ für den Klausnerhof entstanden.

Hintertux ist die Heimat des Klausnerhofs. Beim Wandern und Biken rückt der markante Gletscher immer wieder ins Blickfeld. Er ist Ankerpunkt, Fotomotiv, Sehnsuchtsort und Ruhepol. Aus Urlaubstagen bei Familie Klausner sind schon viele langjährige Freundschaften entstanden. Ein Haus der persönlichen Begegnungen und echten Verwöhnmomente.

Frühlingszauber (06.–14.04.24) 7=6

Leistungen: 7 Nächte inkl. Klausnerhofs Verwöhnpension, Panorama Spa, Wellnessgutschein 30 Euro pro Zimmer, optional SUPER-Skipass ab 6 Tage Vorteil minus 10 % für alle Zillertaler Skigebiete und Hintertuxer Gletscher – Preis p. P.: ab 960 Euro



Wir starten in den Sommer (29.06.–14.07.24)

Leistungen: 7 Nächte inkl. Klausnerhofs Verwöhnpension, Panorama Spa, Kinder bis 6 Jahre wohnen frei im Zimmer der Eltern, Babyphone, Kinderbett und Kinderstühle kostenlos, gesellige und gemütliche Wanderungen (im Juli von Montag bis Freitag), kostenloser Verleih von Walking- und Wanderausrüstung (Rucksäcke und Stöcke) – Preis p. P.: ab 787 Euro

Bergwanderwochen (13.07.–01.09.24)

Leistungen: 7 Nächte inkl. Klausnerhofs Verwöhnpension, Panorama Spa, Wellnessgutschein 40 Euro pro Zimmer, gesellige und gemütliche Wanderungen (im Juli von Montag bis Freitag), kostenloser Verleih von Walking- und Wanderausrüstung (Rucksäcke und Stöcke) – Preis p. P.: ab 831 Euro

Hotel Klausnerhof****ˢHintertux 770 6294 Hintertux Österreich

E-Mail info@klausnerhof.at

Link www.klausnerhof.at

