Kooperation zur Stärkung der Fahrradsicherheit: IoT Venture und LinuZ vereinbaren Zusammenarbeit

Mit der LinuZ GmbH hat die IoT Venture GmbH ab sofort einen weiteren starken Partner an der Seite. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg vereint mit Bikesitter, ChargerCube und SOEE Cycles gleich drei Marken unter einem Dach und setzt künftig auf die Lösungen der IoT Venture im Bereich Connected Bike.

Von der mobilen Fahrradstation über Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Pedelecs bis zu Custom Made Bikes – die LinuZ GmbH ist vielseitig aufgestellt. Nun möchte das Unternehmen auch im Bereich Diebstahlschutz aufrüsten und stattet ab sofort die eigenen SOEE Cycles ab Werk mit GPS-Trackern von IoT Venture aus. Zudem wird das Unternehmen künftig seine Firmenflotten mit der Connected Bike-Lösung von IoT Venture verwalten und schützen.

„Unsere neue Kooperation ermöglicht eine tolle Synergie zwischen unseren Lösungen und der smarten Technologie der IoT Venture, die langfristig zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit beiträgt“, so Sascha Pieper, CEO der LinuZ GmbH.

Zusätzlicher Mehrwert: Nächstgelegene Ladestationen finden

Die Integration der GPS-Technologie in die Premium-Bikes der Marke SOEE Cycles bietet Kundinnen und Kunden noch einen weiteren Mehrwert. Die eigens von IoT Venture entwickelte White-Label-App „Bikesitter“ bildet neben dem digitalen Diebstahlschutz, einer Sturzerkennung, vergünstigten Versicherungspaketen und weiteren Features rund ums Fahrrad ebenso die Ladeinfrastruktur der ChargerCubes ab. „Mit unseren herstellerunabhängigen ChargerCubes stellen wir ein frei zugängliches Ladenetz sicher, was unverzichtbar ist für eine langfristige Mobilität“, so Pieper. Kundinnen und Kunden können somit direkt in der App nach einer nächstgelegenen Ladestation für ihr E-Bike oder Pedelec suchen.

„Gemeinsam mit einem so breit aufgestellten Unternehmen wie LinuZ arbeiten wir weiter an unserer Vision, Bikes dank intelligenter Technologie noch sicherer zu machen und alle Vorteile der Digitalisierung zu integrieren. Die App-Erweiterung um die Ladeinfrastruktur ist ein zusätzlicher Mehrwert, mit dem wir gemeinsam einen weiteren Meilenstein setzen und zukünftig allen unseren Systemkunden öffnen können“, freut sich Jonas Warmbrunn, Sales und Business Development Manager bei der IoT Venture.

Von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Produkt – die LinuZ GmbH

Als fairer und verlässlicher Partner entwickelt, plant, baut und wartet LinuZ Ihr Projekt: E-Bikes durch SOEE Cycles, herstellerunabhängiges Laden von E-Bikes – ohne Heimladegerät mit dem geschützten ChargerCube über Service&Wartung, sowie das bewachte Parken von Bikes bei Events durch Bikesitter, so zum Beispiel aktuell bei allen Heimspielen des VfB Stuttgart.

Wir forcieren unsere Wertschöpfungskette in Baden-Württemberg und setzen dies konsequent in unserem Haus um. So stellt LinuZ eine nachhaltige und verlässliche Mobilität sicher. Unsere Leistungen bilden ein umfassendes Angebot, das von der Projektentwicklung für externe Unternehmen und Behörden bis zum Ausbau unserer eigenen Fahrzeuge und Mobilität reicht.

Von der Manufaktur bis zur Umsetzung bleiben alle Prozesse in einer Hand und können wirtschaftlich, technisch und gesellschaftlich aufeinander abgestimmt werden, für ein optimales Ergebnis – das ist unser Anspruch!

Bild:LinuZ

Quelle:IoT Venture GmbH