Lamborghini SC20 Einzigartiger offener Supersportwagen von Squadra Corse

Lamborghini Squadra Corse präsentiert den Lamborghini SC20, einen einzigartigen, für den Straßeneinsatz zugelassenen offenen Rennboliden. Der Lamborghini SC20 ist der zweite von der Motorsportabteilung konzipierte und vom Centro Stile in Sant’Agata Bolognese designte One-Off. Maßgeblich waren hierbei die Wünsche des Kunden, der von den ersten Skizzen der Lamborghini Designer an in das Projekt einbezogen wurde.

Das gemeinsame Ziel bestand darin, ein einzigartiges Fahrzeug zu erschaffen, das Design- und Performancegrenzen auslotet und in der Lage ist, aerodynamische Lösungen aus dem Motorsport mit noch nie dagewesene Linien und exklusiven Details zu kombinieren. „Zwei Jahre nach dem SC18 Alston war der Lamborghini SC20 eine neue, faszinierende Herausforderung. Die wichtigsten Inspirationsquellen waren der Diablo VT Roadster, der Aventador J, der Veneno Roadster und der Concept S: Das Ergebnis ist eine sensationelle Verschmelzung von Kreativität und Racing-Charakter“, erklärt Mitja Borkert, Head of Design von Lamborghini.

Die Karosserie aus Carbonfaser wurde von den Aerodynamik Experten von Lamborghini händisch abgeschliffen und geglättet, um eine optimale Luftströmung und somit maximalen Fahrkomfort auch bei hohen Geschwindigkeiten zu erzielen. Der markante Frontsplitter wird von zwei Finnen umrahmt, die Lufteinlässe an der Frontklappe sind vom Huracán GT3 EVO inspiriert. Die profilierten Seitenteile erinnern wiederum an den Look des Essenza SCV12. Das muskulöse Heck wird von einem großen Carbonflügel überragt, der sich in drei Positionen einstellen lässt: tiefer, mittlerer und hoher Anpressdruck.

Der Lamborghini SC20 wartet mit exklusiven Details auf, darunter die eigens für den Kunden entworfenen, auf dem Farbton Bianco Fu (weiß) basierenden Karosseriefarben, die mit Blu Cepheus (blau) akzentuiert werden. Dieser Farbton findet sich auch im Innenraum im Wechselspiel mit Nero Cosmus (schwarz) und Bianco Lea (weiß) wieder. Das Interieur besticht durch sichtbare Carbonfaser, die bei Kombiinstrument-Abdeckung, Rückwand, Türverkleidungen, Mitteltunnel, Lenkraddetails und Monocoque zum Einsatz kommt. Ebenfalls aus Carbonfaser gefertigt sind die Sitzschalen mit Alcantara- und Lederbezug. Bei den Türgriffen ist die Wahl dagegen auf Vollaluminium gefallen. Abschließend hervorzuheben sind die im 3D-Druckverfahren im Werk von Sant’Agata Bolognese gefertigten Gitter der Innenraumbelüftung.

Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer von Automobili Lamborghini, erklärt: „Der SC20 ist die Verschmelzung von hochentwickeltem Ingenieurwesen, italienischer Handwerkskunst, Sportlichkeit und modernstem Design. Darüber hinaus stellt er ein neues Anwendungsbeispiel für unseren V12-Motor und Carbonfaser als Werkstoff dar, die in ein revolutionären und dennoch eindeutig von der Lamborghini DNA geprägten offenen Supersportwagen Einzug halten.

Der V12-Saugmotor mit 6498 cm2 Hubraum, einer Leistung von 770 PS bei 8500 U/min und einem Drehmoment von 720 Nm bei 6750 U/min, der das Flaggschiff unter den Lamborghini Aggregaten darstellt, wird vom optimierten 7-Gang-ISR-Getriebe (Independent Shifting Rod) gesteuert. Der Allradantrieb mit elektronischem Mittendifferenzial sowie Pirelli P Zero Corsa Reifen auf Aluminium-Zentralverschlussfelgen mit 20 Zoll vorn und 21 Zoll hinten bringen die Leistung auf den Asphalt.

Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, ergänzt: „Der SC20 ist eine weitere Technik- und Stilübung, die die Erfahrung von Squadra Corse mit dem Design von Lamborghini verbindet und von unserem Centro Stile meisterhaft ganz nach den Wünschen des Kunden interpretiert wird. Der steht nämlich während des gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozesses des Fahrzeugs im Zentrum des Projekts.“

Foto/Quelle: Automobili Lamborghini S.p.A.