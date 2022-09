Liefergrün hat seinen Umsatz seit Jahresbeginn mehr als verzehnfacht und erhält sein nächstes Investment in Höhe von 12 Millionen Euro.

Es herrschen turbulente Zeiten in der Lieferindustrie: Schnelle Lieferdienste verlieren Marktanteile, Bewertung, Mitarbeitende und die allgemeine wirtschaftliche Lage macht es Start-ups schwer, den Kopf über Wasser zu halten. Trotz dieser angespannten Marktsituation konnte Liefergrün , der führende Anbieter nachhaltiger Lieferungen für E-Commerce-Sendungen, sein Wachstum rasant steigern und ein Series-A Investment von 12 Millionen Euro sichern.

Diese hohe Summe wird Liefergrün dabei helfen, alte Prozesse der Branche weiter zu digitalisieren und auf den Prüfstand zu stellen. Konkret werden durch die eingeworbenen Mittel bei Liefergrün die Plattform und die Lieferkapazitäten erweitert, das technische Produkt verbessert und das Team sowie der Großkundenvertrieb gestärkt.

Von der VC-Gesellschaft eCAPITAL angeführt, wird das neue Kapital durch die bestehenden Investoren Speedinvest und Norrsken VC sowie einem großen deutschen Family-Office bereitgestellt.

“Wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam mit unseren bestehenden Investoren und eCAPITAL als neuem Partner die nächste Finanzierungsrunde abschließen konnten. Schon wenige Monate nach der Seed-Runde war das Interesse am Kapitalmarkt wieder sehr groß. In den vergangenen Monaten konnten wir neue bekannte Großkunden wie Shop Apotheke gewinnen und unseren Umsatz allein seit Jahresanfang mehr als verzehnfachen. Ich bin dankbar, Investoren begrüßen zu dürfen, die unsere Werte teilen und uns helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Es unterstreicht den Stellenwert des Themas, der nachhaltigen letzten Meile und das Vertrauen in die Vision von Liefergrün“, erklärt Niklas Tauch, Mitgründer und Geschäftsführer von Liefergrün.

Ambitionen in Taten umgesetzt

Das Investment erfolgt nur sechs Monate nach einer erfolgreich abgeschlossenen Seed-Runde in Höhe von drei Millionen Euro. Im Zuge der Expansionspläne hat Liefergrün somit sein Team auf über 50 Mitarbeiter*innen vergrößert und die Führungsspitze unter anderem mit Stephan Böhm (Ex-Hermes Manager) für das Großkundengeschäft verstärkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit Mercedes Van Rental geschlossen, um seine Flotte in Berlin zu erweitern. Die elektrischen eVito Transporter helfen dabei, das wachsende Geschäft zu bewältigen.

Liefergrün setzt neue Maßstäbe für die Branche

Nachhaltige und effiziente Lieferungen sind heute eines der wichtigsten Entscheidungskriterien im Kaufprozess. Nur Händler und Zustelldienste, die diesen Aspekt auf ihrem Radar haben, können auf dem Markt überleben. Doch die Paketzustellung ist nur ein Teil der gesamten Bestellerfahrung. Das schnell wachsende Unternehmen konzentriert sich daher immer mehr auf zusätzliche digitale Dienstleistungen, wie die Kompensation von CO₂-Emissionen oder Lösungen für die Rückerstattung, um das gesamte Erlebnis nach dem Kauf bequemer zu gestalten. Damit beginnt die Entwicklung hin zu mehr Value-Added-Services und die Möglichkeit, sich weiter von den großen Playern zu differenzieren.

“Schnelle, kundenfreundliche und zudem nachhaltige Lieferungen zu ermöglichen, ist keine einfache Aufgabe, die bislang von keinem Anbieter in Deutschland gelöst wurde. Liefergrün hat jedoch bewiesen, dass es durch die selbst entwickelte Tech-Lösung möglich ist und dass der Ansatz den Wünschen von E-Commerce Playern und Endkunden entspricht. Dies schlägt sich nicht zuletzt im signifikanten Wachstum des Unternehmens nieder.

Wir sind überzeugt, dass die Innovationskraft des Unternehmens nicht nur den Logistikmarkt transformieren, sondern auch zu signifikanten CO₂-Einsparungen führen wird. eCAPITAL freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und den bestehenden Gesellschaftern!”, so Ann-Christin Kortenbrede, Investment Manager bei eCAPITAL.

Liefergrün führt den Weg zum emissionsfreien Einkaufserlebnis an. Das Geheimnis hierfür, laut Mitgründer Robin Wingenbach, ist die Mischung aus Technologie und dem menschlichen Aspekt, auf dem das gesamte Konzept von Liefergrün aufbaut. So zeigt das Impact-Startup, dass optimaler Kundenservice nicht zulasten der Umwelt gehen muss.

Bild Liefergruen Copyright- Bildquelle- Fotograf: Janine Graubaum

Quelle Laika Communications GmbH