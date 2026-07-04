Promis feiern mit L’Osteria und FIAT den Style of Dolce Vita

München/Berlin, 03.07.2026 – Als offizielle Partner des BUNTE New Faces Award in der Kategorie Style veranstalteten L’Osteria und FIAT am Vorabend der Preisverleihung eine exklusive Pre-Party und verwandelten den Berliner Humboldthafen in eine italienische Piazza. Unter dem Motto The Style of Dolce Vita erlebten mehr als 300 Gäste einen Abend voller italienischer Lebensfreude, Kulinarik und Musik.

Dolce Vita am Berliner Humboldthafen

„Dolce Vita für alle“ hieß es am Berliner Humboldthafen, als L’Osteria und FIAT zur exklusiven Pre-Party einluden. Mehr als 300 Gäste, darunter Sarah und Julian Engels, Wayne Carpendale sowie Massimo Sinató, genossen in der L’Osteria am Humboldthafen einen ausgelassenen Abend mit italienischem Flair.

Neben Pizza und Pasta sorgten Erfrischungen an der Sarti-Bar sowie eine Italo-Piccola-Disko im ikonischen FIAT 500 für besondere Genussmomente. Musikalischer Höhepunkt war die Live-Performance von Joelina Drews, die neben ihrem neuen Song auch den L’Osteria-Song Aber bitte Romana präsentierte – ein Remake des Udo-Jürgens-Klassikers Aber bitte mit Sahne.

Zwei Marken, eine gemeinsame Vision von Dolce Vita

Mit Italien verbinden viele Menschen lange Sommerabende, gutes Essen, Gastfreundschaft, ikonisches Design und eine besondere Leichtigkeit. Genau dieses Lebensgefühl wollten L’Osteria und FIAT gemeinsam erlebbar machen.

„Als wir vor einigen Monaten begonnen haben, über dieses Event nachzudenken, wurde schnell klar: Eigentlich erzählen FIAT und L’Osteria dieselbe Geschichte, nur auf unterschiedliche Weise. Die eine Marke bringt Menschen an einen Tisch. Die andere bringt Menschen an besondere Orte. Und beide Marken verbindet die Leidenschaft für Italien und La Dolce Vita. Das konnte man gestern Abend spüren“, sagte Markus Asbeck-Wiemers, Head of Sales bei FIAT, der gemeinsam mit John Schlüter, CMO der FR L’Osteria SE, durch den Abend führte.

Auch John Schlüter zeigte sich begeistert von der Atmosphäre des Events:

„Der Begriff Dolce Vita ist wahrscheinlich einer der bekanntesten italienischen Begriffe überhaupt. Doch es steckt viel mehr dahinter als nur ein schöner Ausdruck. Für uns bedeutet Dolce Vita vor allem, bewusst Zeit miteinander zu verbringen und den Moment zu genießen, und das am besten beim gemeinsamen Essen, denn die schönsten Erinnerungen entstehen selten allein. Deshalb heißt unsere neue Kampagne auch Dolce Vita für Alle, und wir hoffen, dieses Versprechen am gestrigen Abend auch gehalten zu haben.“

Pizza, Pasta und prominente Gäste

Neben den zahlreichen Gästen ließen sich auch Profitänzer und Let’s-Dance-Star Massimo Sinató sowie Schauspieler Wayne Carpendale die Pizza- und Pastakreationen von L’Osteria schmecken. Sängerin und Eurovision-Kandidatin Sarah Engels erreichte den roten Teppich stilvoll in einem gebrandeten FIAT Topolino.

Sarah Engels, Massimo Sinató und Wayne Carpendale stellten außerdem ihr Können an der Pizzastation unter Beweis und kreierten ihre ganz persönlichen Varianten der Pizza Romana.

Aber bitte Romana als musikalisches Highlight

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Italo-Piccola-Disko in einem umgebauten FIAT 500 Hybrid in der Farbe Sun of Italy, die die Gäste für einen Moment nach Bella Italia entführte.

Für beste Stimmung sorgte außerdem Joelina Drews. Sie präsentierte nicht nur ihren neuen Titel Durch und Durch, sondern auch den neuen L’Osteria-Song Aber bitte Romana.

L’Osteria startet Aufklärungskampagne zur Pizza Romana

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hat L’Osteria den bekannten Klassiker neu interpretiert. Mit Aber bitte Romana rückt die Markengastronomie ihr Kernprodukt in den Mittelpunkt und startet gleichzeitig eine Aufklärungskampagne rund um die Pizza Romana.

Während der neapolitanische Pizzastil derzeit einen großen Hype erlebt, kennen viele Menschen den Namen der Pizza nicht, die seit Jahrzehnten in Deutschland serviert wird: die Pizza Romana – dünn, mit knusprigem Rand und großzügig belegt. Mit der Kampagne möchte L’Osteria genau dieses Bewusstsein stärken und die Besonderheiten ihres traditionellen Pizzastils hervorheben.

Bild Massimo Sinato, Sarah Engels, Wayne Carpendale L’Osteria x FIAT, The Style of Dolce Vita Event im L’Osteria Restaurant am Humboldthafen in Berlin am 02.07.2026 in Berlin Agency People Image Fotograf Bildcredits Daniel Hinz

Quelle FR L’Osteria SE