Wenn Italien erstrahlt: Weihnachtszauber von Mailand bis Matera

Dolce Vita im Winter: Drei außergewöhnliche UNA Hotels zeigen die festliche Seite Italiens

Mailand, Neapel, Matera – drei Städte, drei Stimmungen, ein Zauber: Zur Weihnachtszeit verwandelt sich Italien in ein Lichtermeer. Vom eleganten Norden bis zum geschichtsträchtigen Süden entfalten sich Tradition, Lebensfreude und Genuss. UNA Italian Hospitality lädt dazu ein, den Winter italienisch zu erleben. Mit drei besonderen Adressen, die den Charme des Landes in der festlichen Jahreszeit perfekt einfangen.

Mailand – Eleganz im Lichterglanz

Mitten im Herzen der Modemetropole liegt das UNAHOTELS Cusani Milano, nur wenige Schritte vom Castello Sforzesco entfernt. Wenn im Dezember die Stadt erstrahlt, entfaltet Mailand seine stilvolle Weihnachtsmagie: Lichtshows an den berühmten Plätzen, festliche Dekorationen entlang der Via Montenapoleone – und die traditionsreiche Messe „Oh Bej! Oh Bej!“ vom 5. bis 8. Dezember 2025 direkt vor den Toren des Hotels. Am 7. Dezember, dem Fest des Stadtpatrons Sant’Ambrogio, feiert ganz Mailand mit Musik, Märkten und strahlenden Illuminationen. Gäste des UNAHOTELS Cusani genießen das bunte Treiben aus nächster Nähe und erleben eine Stadt, die selbst im Winter pure Energie versprüht. Im Hotel selbst genießen Gäste Fine Dining im ausgezeichneten Restaurant Il Caroli, entspannen im Fitnessbereich oder nutzen die Meetingräume für Business-Anlässe.

Neapel – Weihnachtszauber und Krippenkunst

Südlicher, wärmer, herzlicher: Das UNAHOTELS Napoli liegt im Herzen der Altstadt – nur wenige Schritte von der legendären Via San Gregorio Armeno entfernt. In dieser schmalen, lebhaften Gasse erschaffen Kunsthandwerker alljährlich detailverliebte Krippenfiguren, die weltweit berühmt sind.

Zwischen Engelsgesang, Lichterketten und dem Duft nach Süßgebäck erlebt man hier den vielleicht ursprünglichsten Weihnachtszauber Italiens. Wer im UNAHOTELS Naples logiert, ist mittendrin zwischen Tradition, Kreativität und neapolitanischer Lebensfreude. Das Hotel verbindet ein historisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und modernen Komfort eines 4-Sterne-Hotels. Elegante Innenräume und aufmerksamer Service spiegeln die herzliche neapolitanische Gastfreundschaft wider. Kulinarisch lockt die Vesuvio Roof Bar & Restaurant mit traditionellen neapolitanischen und italienischen Gerichten, zubereitet aus saisonalen Zutaten, und einer Panoramaterrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt und den Vesuv.

Matera – Ein italienisches Wintermärchen

Im Süden, in der UNESCO-Welterbestadt Matera, zeigt sich Italien von seiner mystischen Seite. Eingebettet in die Felsenlandschaft der Sassi, gleicht die Stadt im Winter einem lebendigen Krippenspiel.

Das UNAHOTELS MH Matera bietet den idealen Rückzugsort, um dieses Schauspiel zu erleben: sanftes Licht über den alten Steinhäusern, leuchtende Gassen, traditionelle „lebende Krippen“ und eine Atmosphäre, die Geschichte und Gänsehaut zugleich schenkt. Hier verschmilzt Besinnlichkeit mit authentischem süditalienischem Charme – perfekt für eine Auszeit jenseits des Trubels, denn das Hotel liegt inmitten einer grünen Parkanlage. Nach einem Tag voller Entdeckungen können Gäste außerdem im OLOS SPA entspannen. Für besondere Anlässe gibt es fünf elegante Speiseräume, einen großen Außenpavillon und Panoramaterrassen: ideal für Hochzeiten, Feiern oder Firmenveranstaltungen.

Dolce Vita auch im Winter

Italien im Advent ist ein Fest für die Sinne. Von der stilvollen Eleganz Mailands über die herzliche Lebendigkeit Neapels bis hin zur magischen Ruhe Materas. Die Häuser von UNA Italian Hospitality vereinen dabei das Beste aus allen Welten: echte Gastfreundschaft, feine Kulinarik, unverwechselbare Orte und Momente, die bleiben. Ob für einen stimmungsvollen Städtetrip oder eine besinnliche Auszeit – Italien lädt dazu ein, den Winter mit allen Sinnen zu genießen.

