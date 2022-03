Tanzen und herumeiern: Oster-Überraschungen bei den tonies®

Osterparty bei den tonies®: Pünktlich zum Fest gibt’s für das beliebte Audiosystem jede Menge Überraschungen. Ob Eier-mach-Song, Bastelanleitungen oder viele neue Oster-Folgen zum Download – ab 1. April gibt es viel Neues zu entdecken.

Das Kikaninchen

Was darf an Ostern auf keinen Fall fehlen? Viele bunte Eier! Und die mag jeder ganz unterschiedlich gekocht – von weich bis hart. Exklusiv für alle tonies® -Freunde wurde deshalb der Eier-mach-Song entwickelt, den es ab dem 1. April gratis zum Download in der Audiothek auf mytonies.com gibt und mit dem jedes Ei gelingt. In rund 13 Minuten erklärt und besingt das lustige Lied die optimalen Garstufen eines gekochte Hühnereis, natürlich zum Mittanzen und Herumeiern. Dazu passend findet man in der Ideenkiste kostenlose Vorlagen zum Basteln, Rätseln, Malen für das perfekte Osterfest.

Bei einem Portfolio von rund 300 Tonies sind natürlich bereits viele Hörfiguren dabei, die dem Osterhasen Konkurrenz machen, wie etwa der Klassiker(-Hase) „Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab´“ oder „Briefe von Felix“. Weitere Tonies, die sich perfekt für das Osterfest eignen: Das „Kikaninchen“, „Peter Hase und seine Freunde“, das „Hasenkind“ oder „Miffy“.

Damit man auch wirklich in Osterstimmung kommt, gibt es für viele Serien wie z.B. Benjamin Blümchen, Peppa Pig oder Bakabu ab sofort passenden Osterfolgen in der Audiothek auf mytonies.com. Eine Auswahl der passenden Tonies findet sich auf:

https://tonies.com/de-de/oster-empfehlungen/.

Mehr Informationen unter: www.tonies.com.

Quelle tonies GmbH