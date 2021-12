So bunt, so vielfältig und so divers wie Peter Pane! Der beliebte Burgergrill geht mit „Peter’s Collection“ an den Start und überzeugt zunächst mit Mode und bald auch schon mit Accessoires, die nicht nur cool, sondern auch noch nachhaltig sind.

Endlich ist sie da: DIE Merchandising-Kollektion von Peter Pane!

Fans der erfolgreichen Burgergrill-Kette aus Lübeck dürfen sich auf moderne Hoodies, Sweater, T-Shirts und Accessoires im Street-Style-Look freuen. Zu haben sind die Unisex-Kleidungsstücke mit ausgefallenen Aufdrucken wie „Nacho Macho“ oder „Frohnatur“ ab dem 1. Dezember in den Größen XS-XXXL. Damit jeder Gast ein Stück Peter zu Hause hat!

„Inspiration für diese lässige, urbane Kollektion sind unsere Mitarbeiter*innen selbst“, sagt Patrick Junge, Geschäftsführer der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH. „Sie sind Aushängeschild und das Herzstück von Peter Pane.“ Peter’s Collection soll zeigen, wie divers, vielfältig und bunt das Unternehmen ist. Ganz selbstverständlich also für Chef Patrick Junge, dass für die begleitende Kampagne ausschließlich Mitglieder der großen Peter Pane-Familie als Models genommen wurden.

Cool, divers und nachhaltig

Und weil Nachhaltigkeit ein großes Thema für Pete Pane ist, spielt dieses natürlich auch eine Rolle in der liebevoll zusammengestellten Kollektion: Produziert werden die Sweat-Teile komplett in Italien, um faire Arbeitsbedingungen und kurze Lieferwege garantieren zu können. Während für die Kleidungsstücke 100%ige Bio-Baumwolle verarbeitet wird, sollen bald auch Crossbag-Taschen und „Peterletten“ aus Ocean Waste Plastic folgen. „Wir denken zu jedem Zeitpunkt ganzheitlich. Deshalb werden überdies alle Verpackungsmaterialien plastikfrei und biologisch abbaubar sein“, verspricht Patrick Junge.

Lieblingsteile für Große und Kleine

Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für kleine und große Burgerfans? Die Artikel spielen nicht nur mit den Farben Schwarz und Gelb sowie mit den Namen von Lieblingsgerichten, sondern sind insgesamt eine Hommage an die abenteuerliche Welt von Peter Pane! Für Kinder gibt es niedliche Lätzchen und unglaublich gemütliche Jumpsuits mit Träumeland-Print. Für große Mädels ist der süße kurze Pyjama perfekt. Und bei den Herren macht man mit Tennissocken, auf denen „Im Herzen Kind“ steht, garantiert nichts falsch. Wie gut, dass schon bald auch ein Cap aus Bio-Baumwolle das Sortiment erweitern wird.

Kleiner Tipp: Wer im Rahmen der Presale-Aktion vom 1.-8.12. vorab im Online-Shop mit dem Code “presale2021” bestellt, der bekommt 20% Rabatt auf alle neuen Artikel!

Quelle Mrs. Politely DELICIOUS PR GmbH