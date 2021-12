Blau für Jungs und Rosa nur für Mädchen? Das war einmal! Die Zeiten von antiquiert-konservativen Geschlechterklischees sind glücklicherweise vorbei, und auch in der Mode brechen die Gendergrenzen auf. Spätestens seitdem Harry Styles auf der amerikanischen Vogue im Abendkleid posierte ist klar: eigentlich kann jede und jeder so gut wie alles tragen. Gender-Fluidität lautet das Stichwort der Zukunft in Sachen Gleichberechtigung in der Mode.

Auch das Hamburger Label The Hoodie bietet Kleidung jenseits der Geschlechtergrenzen, denn die extrem hochwertig verarbeiteten Hoodies aus 100 % ägyptischer Baumwolle sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Labelgründer Marc Thoben geht es nicht um ein explizit männliches oder weibliches Design, sondern einzig und allein um die Schaffung eines perfekten Kleidungsstückes. Vom Reißverschluss über die Paspeln bis hin zu den Ösen ist bei The Hoodie alles auf höchstem Niveau, so wie man es sonst – wenn überhaupt – nur von Luxusbrands kennt. Die Liebe steckt in jedem Detail und sorgt für den entscheidenden Unterschied zu herkömmlichen Marken.

Als moderne Traditionsmanufaktur hat sich The Hoodie voll und ganz auf das namensgebende Kleidungsstück spezialisiert. Das Angebot umfasst aktuell die beiden Modelle The Classic Hoodie und The Zip Hoodie, der sich durch den vorne verschließbaren Reißverschluss auszeichnet. Exklusiv sind die beiden Essentials in jeweils zwei Farben, Grau und Schwarz, im Online-Shop unter www.The-Hoodie.com erhältlich. Weitere Produkte wie eine Jogginghose und ein Sweater sind in Planung.

