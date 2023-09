PGIM lanciert Carbon Solutions Fund, mit Fokus auf bisher ungenutzte Chancen im Kontext der Dekarbonisierung

PGIM, der globale Investmentmanager von Prudential Financial, Inc. (PFI) (NYSE: PRU) mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar, hat sein Aktienangebot erweitert und den PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund (der Fonds) aufgelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des in Irland ansässigen UCITS-Dachfonds PGIM Funds plc und ist für institutionelle Investoren und Intermediäre zugänglich.

Der Fonds wird von Jennison Associates gemanagt, dem aktiven Aktienmanager von PGIM. Er investiert in Unternehmen, die Wachstums- und Innovationschancen im Bereich der Dekarbonisierung nutzen. Dazu gehören Unternehmen, die globale Kohlenstoffemissionen reduzieren und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Der Fonds betrachtet die sich daraus ergebenden Chancen viel umfassender, indem er insbesondere die Emissionen, die verhindert wurden, sogenannte „Scope-4-Emissionen“, in seine Analyse einbezieht. Diese sind für die Bemühungen zur Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung, werden aber von Investoren oft nicht berücksichtigt.

Mit einem globalen All-Cap-Multisektor-Ansatz ist das Aktienportfolio in ein breites Spektrum von Unternehmen investiert. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, deren Beitrag zur Dekarbonisierung und potenzielles zukünftiges Wachstum unterschätzt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, von denen Jennison annimmt, dass sie zum Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen, konkret etwa in Bereichen wie der Dekarbonisierung von Kraftstoffen, der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (carbon capture), Elektrifizierung, erneuerbare Energien, der Modernisierung der Infrastruktur und der Energieeffizienz.

Anhand eines Bottom-up-Ansatzes bei der Auswahl der Aktien konzentriert sich das Portfolio auf 45 bis 65 Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Als Referenzindex dient der MSCI All Company World Index.

Das Investmentteam wird von drei Portfoliomanagern geleitet: Neil Brown und Jay Saunders, Portfoliomanager für globale Rohstoffaktien, und Bobby Edemeka, Portfoliomanager für globale Versorger und Infrastruktur. Die Portfoliomanager verfügen im Durchschnitt über fast 20 Jahre Erfahrung bei Jennison und investieren in die Sektoren natürliche Ressourcen, globale Versorger, erneuerbare Energien und Infrastruktur.

Neil Brown, Co-Portfoliomanager des PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund, kommentiert: „Wir sind der Ansicht, dass wir uns in der Anfangsphase des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft befinden, was Anstrengungen in einer viel breiteren Palette von Sektoren erfordert, als normalerweise von den Investoren in Betracht gezogen werden. Das bedeutet, dass es Wachstumschancen gibt, die in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist sind.

Entscheidend ist, dass unser Fonds über die veröffentlichten Emissionsstatistiken hinausblickt und sich auf Unternehmen konzentriert, die einen Beitrag zur Vermeidung künftiger Emissionen leisten und damit bedeutende Anlagechancen eröffnen, die von Anlegern übersehen werden. Unser ganzheitlicher und praxisorientierter Investmentansatz, der auf unterrepräsentierte und unterbewertete Sektoren abzielt, die einen bedeutenden Beitrag zur Senkung der globalen Kohlenstoffemissionen leisten, eröffnet Anlegern Möglichkeiten zur Erzielung langfristiger Renditen.“

Matt Shafer, Head of International Distribution bei PGIM Investments, fügt hinzu: „Wir glauben, dass die Investoren das Ausmaß unterschätzen, in dem die Dekarbonisierung von mehr Sektoren vorangetrieben wird als ursprünglich angenommen. Das bedeutet, dass der Markt das wahre Ausmaß der Investitionsmöglichkeiten übersieht. Mit der Lancierung des PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund reagieren wir auf die starke Nachfrage unserer internationalen Kunden nach einem Fonds, der diese Lücke schließt.“

Der Fonds ist gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) als Artikel 8-Fonds eingestuft. Das Investmentteam bezieht die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) in seinen Anlageprozess ein und investiert vorwiegend in Unternehmen, die den globalen CO2-Ausstoß reduzieren und den Übergang zu sauberer Energie fördern. Der Anlageprozess des Fonds umfasst auch eine Reihe von ESG-Ausschlüssen.

Der Fonds soll zunächst in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Singapur (nur für institutionelle Anleger), Spanien, Schweden und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen werden.

Fotos von Neil Brown und Matt Shafer (Quelle: PGIM)

