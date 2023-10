Purpose Green sichert sich 3,3 Millionen Euro Finanzierung, um die Dekarbonisierung des Gebäudesektors voranzutreiben

Purpose Green, ein deutsches Unternehmen im Bereich Klima-Technologie, das die Dekarbonisierung des Gebäudesektors vorantreibt, gibt heute eine Finanzierung in Höhe von 3,3 Millionen Euro bekannt, die von den führenden europäischen Frühphaseninvestoren Speedinvest und Atlantic Labs geleitet wurde. Das Unternehmen wird das frische Kapital nutzen, um das Team mit ESG-, Klima- und Bauexperten zu stärken, die Präsenz in Deutschland auszubauen und das Service- und Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Massive Investitionen in Europas Gebäudesektor

Das Zeitfenster zur Erreichung des Klimaziels des Pariser Abkommens von 1,5 Grad schließt sich. Der Gebäudesektor muss handeln, er ist der Europäischen Kommission zufolge für 40% des Energieverbrauchs und 36% der Treibhausgasemissionen in Europa verantwortlich.[1] In Deutschland gehört der Gebäudesektor zu den größten Verursachern von CO2.[2] Laut der Europäischen Kommission sind in Europa 240 Millionen Gebäude ein Sanierungsfall und entsprechen nicht den regulatorischen Standards. Für eine erfolgreiche europäische Energiewende sind jüngsten Schätzungen zufolge jährliche Investitionen im Billionen-Bereich erforderlich.[3]

Fehlende Digitalisierung, viel Bürokratie und schleppende Prozesse

Die Mehrheit der Eigentümer hat keinen umfassenden Überblick über die relevanten Energiedaten ihrer Immobilien. Gleichzeitig sind energetische Nachrüstungsmaßnahmen in der Regel kostenintensiv, zeitaufwendig und mit hohen bürokratischen Hürden verbunden. Sowohl für Eigentümer als auch Bestandshalter gestaltet sich die Sanierung ihrer Gebäude als sehr komplexer Prozess. Marktlösungen sind derzeit eher auf eine Komplettsanierung gerichtet, die sich wirtschaftlich aber in den wenigsten Fällen rentiert.

Purpose Green bringt Geschwindigkeit und Klarheit in energetische Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Damit die Dekarbonisierung des Gebäudesektors gelingt, braucht es ganzheitliche Angebote und innovative Services, die wirtschaftlich-sinnvolle und effektive Sanierungsmaßnahmen bei Immobilien forcieren. Genau hier setzt Purpose Green an: Das Unternehmen hat eine ganzheitliche hybride End-to-End Lösung für energetische Sanierung und langfristiges ESG-Management entwickelt. Der Prozess beginnt mit der Aufnahme aller relevanten Objektstammdaten eines Gebäudes und der internen Erstellung eines digitalen 3D-Zwillings, sodass Eigentümer einen vollständigen Überblick über den energetischen Zustand ihrer Immobilie erhalten. Darauf aufbauend sorgen Purpose Green Energieberater, Bauleiter und Bau-Experten dafür, dass die notwendigen energetischen Bau- und Sanierungsmaßnahmen geplant und selbständig durchgeführt werden. Damit dient Purpose Green als echter „One-Stop-Shop“ für die kosteneffiziente und zeitsparende Dekarbonisierung des Gebäudesektors.

Lucas Christel, Mitgründer & Geschäftsführer Operations: „Als grüner Partner der Immobilienwirtschaft wollen wir unseren Kunden helfen, ihren Immobilienbestand wertsteigernd und nachhaltig in eine grüne Zukunft zu überführen. Wir versorgen sie mit der bestmöglichen Datenübersicht und unterstützen sie bei der Planung, Umsetzung und Abwicklung aller relevanten energetischen Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Die Finanzierung in dieser Größenordnung, und in einem so kurzen Zeitraum im aktuellen Marktumfeld, bestätigt uns darin, dass wir ein Angebot geschaffen haben, dass zur Lösung aktueller Probleme in der europäischen Bauwirtschaft beiträgt und auf eine immense Nachfrage trifft. Mit dem frischen Kapital können wir unser Geschäft weiter ausbauen. Wir freuen uns, dass wir mit Speedinvest und Atlantic Labs zwei der renommiertesten Frühphaseninvestoren Europas gewinnen konnten.“

Andreas Schwarzenbrunner, Partner bei Speedinvest: „Der europäische Gebäudesektor braucht dringend innovative und nachhaltige Lösungen, um klimaneutral zu werden. Die Vision und das Angebot von Purpose Green haben uns direkt überzeugt. Wir haben großes Vertrauen in das Team hinter Purpose Green und sind gespannt, wie sie ihr Geschäft in Deutschland und darüber hinaus weiterentwickeln werden. Wir sind überzeugt, dass ihre End-to-End Lösung eine Schlüsselrolle bei der Energiewende in Europa spielen und sie zum bevorzugten Partner der Immobilienbranche werden wird.“

Lukas Erbguth, Principal bei Atlantic Labs: „Ich kenne Lucas und Lennart seit über 5 Jahren und war sehr beeindruckt von der Ausdauer, die sie beim Aufbau ihres ersten Unternehmens an den Tag gelegt haben. Jetzt, mit Purpose Green, sehen wir nicht nur den perfekten Fit zwischen Gründer und Markt, sondern glauben auch, dass das aktuelle makroökonomische und regulatorische Umfeld den perfekten Zeitpunkt für den Erfolg des Unternehmens bietet. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie mit ihrem One-Stop-Shop für die Energietransformation von Gebäuden dazu beitragen werden, dass der europäische Immobiliensektor klimaneutral wird.“

Bild:Purpose Green Lucas Christel Oki Memba Lennart Christel Credits Purpose Green

Quelle: Kekstcnc