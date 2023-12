smartclip gewinnt German Design Award 2024

Die Adtech-Entwicklungseinheit der RTL Group erhält zwei Auszeichnungen in der Kategorie „Excellent Communications Design“

smartclip, die Adtech-Entwicklungseinheit der RTL Group, erhält den renommierten German Design Award gleich mit zwei Auszeichnungen in der Kategorie „Excellent Communication Design“. smartclip überzeugt die Jury mit der neuen, zeitlosen Brand Identity, zu der auch die überarbeiteten Designelemente und die Webseite zählen. Das neue Erscheinungsbild spiegelt den Weg von smartclip zu einem Unternehmen wider, das sich ausschließlich auf die Entwicklung von Werbetechnologie konzentriert, und betont den partnerschaftlichen Ansatz bei der Bereitstellung modernster, datenschutzorientierter Adtech-Lösungen für europäische Medienhäuser. Die neue Markenidentität greift diese Veränderungen auf. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit ergriffen, den innovativen Ansatz des Unternehmens durch den Einsatz von 3D-Bewegungsgrafiken und einer persönlicheren Bildsprache zu unterstreichen, um Adtech auf eine Weise erlebbar zu machen, wie sie in dieser Branche selten zu sehen ist.

Shira Leffel, Executive Director of Marketing & Product Education bei smartclip:

„Im Bereich der B2B-Technologiefirmen kommt es eher selten vor, dass ein Unternehmen wie unseres einen Designpreis gewinnt. Für gewöhnlich treten wir gegen größere Konsumentenmarken an, die nicht nur höhere Budgets, sondern vor allem Produkte haben, die schöner sind als beispielsweise ein Adserver. Dass wir diesen Preis nun in zwei Kategorien erhalten, zeigt, dass wir umgesetzt haben, was wir erreichen wollten: Die Komplexität von Adtech vereinfachen. Wir wollten Technologie greifbar machen und genauso ansprechend wie den Media-Bereich unserer Branche präsentieren – und damit den Status quo infrage stellen, genau wie wir es an jeder anderen Stelle unseres Geschäftes auch machen.

Die „Winner“-Auszeichnung des German Design Award würdigt hervorragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen im Kontext einer spezifischen Kategorie. In der Jury des German Design Award 2024 sind zwölf Nationalitäten vertreten. Sie setzt sich aus renommierten Designexpert*innen aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. Die Jury zeichnete smartclip gleich zweimal für herausragende Designqualität aus. Das Projekt „Adtech-focused, people-first, and simplifying the complex: smartclip unveils new brand identity“ wurde als „Winner“ für „Excellent Communications Design – Brand Identity“ und „smartclip launches new website pushing the boundaries of B2B adtech marketing“ als „Winner“ für „Excellent Communications Design – Web“ ausgezeichnet.

Die Gewinner des German Design Award werden bei der Preisverleihung am 26. Januar 2024 in Frankfurt geehrt.

Bild:German Design Award Winner 2024-smartclip-final

