Veranstaltungen 2024: Konzerte, Open-Airs, Familienveranstaltungen, Lesungen

Die Tourismus Marketing Service Büsum GmbH bietet Kulturinteressierten auch im kommenden Jahr ein Potpourri an Veranstaltungen in Büsum: Konzerte, Open-Airs, Familien-Veranstaltungen, Lesungen und vieles mehr. Vom Wattenmeer über die Familienlagune Perlebucht, vom Hauptstrand bis zum Wohlfühlgarten (Kurpark) – besonders im Sommer wird Büsum zum wahren Veranstaltungszentrum an der Nordseeküste! Für Einheimische und Urlaubende ist Büsum jedes Jahr aufs Neue ein impulsgebender Ort für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, um Veranstaltungshighlights, die Nordsee sowie die Gastfreundschaft in Büsum zu entdecken! Alle Veranstaltungen im Watt’n Hus sind bereits im Vorverkauf, sodass auch stimmungsvolle Abende ihren Weg unter den Weihnachtsbaum finden können.

Natürlich startet auch das Jahr 2024 am 01. Januar mit dem traditionellen Neujahrsanbaden an der Watt-Tribüne, der Sprung in die Nordsee erfolgt um 16:00 Uhr und wird gemeinsam mit dem TSV Büsum angeboten. Nach verschiedensten Veranstaltungen im Watt’n Hus, unter anderem mit A-cappella-Comedy von LALELUund dem neuen Stück der Theotermoker „Dat mookt den Kohl ook nich fett“, nähert sich der Frühling und läutet die ersten Auftritte von Kreft’s Puppenbühne ein (27. März und 03. April), welche auch in diesem Jahr die Kleinen in den Ferienzeiten begeistern werden. Die 10. Drachenflugtage werden über Ostern zelebriert und sind ein visuelles Highlight für Jung und Alt. Im Watt’n Hus wird Comedian Michael Eller mit seinem Programm „Gefährlich ehrlich“ am 20. April die Lachmuskeln des Publikums aktivieren. Ab 04. Mai wird die Chormuschel im Wohlfühlgarten wieder mehrmals die Woche bespielt und lädt mit Künstlern aus der Region wie verschiedenen Shantychören, aber auch Sängern und Musikern zur Veranstaltungsreihe KulturSommerGarten. Von Mai bis September warten die Musiker von mahoin aus Hamburg bei 9 Terminen auf freudige Mitlaufende beim Wattenlaufen mit Musik.

Legends at the Sea ist ein Veranstaltungswochenende weit über die Grenzen von Büsum bekannt. Im Jahr 2024 gibt es eine stärkere Legenden-Dichte als je zuvor: Am Freitag, den 24. Mai, startet die Musikreise in den 70er-Jahren mit der Rockikone Suzi Quatro, der ESC-Legende der 80er Johnny Logan und den legendären britischen Rockern der Manfred Mann’s Earth Band. Am Samstag, den 25. Mai, betritt Deutschlands bekannteste Hip-Hop-Band die Watt-Tribüne: Die Fantastischen Vier! Die Band schrieb Musik-Geschichte und ist Deutschlands dienstältester Rap-Act. Sie präsentieren ihre zahlreichen Hits, die die deutsche Rap-Kultur seit den 90ern maßgeblich geprägt haben.

Im Juli und August heißt es dann dienstags SommerOpenAir – Büsum tanzt! Mit verschiedensten Bands werden die Sommerabende zum Großereignis, egal ob zu TOP 40 Musik von den Party Kings, Oldies getreu dem Motto „Spaß für alle“ von den Torpids oder auch Stimmung ohne Ende mit Crank it up oder The Rattles, welche schon mit den Beatles im Star-Club Hamburg für ausverkaufte Abende gesorgt haben. Zusätzlich wird es weitere Großveranstaltungen in den Sommermonaten in Büsum geben: das trendige Holi-Festival (06. Juli) an der Familienlagune; die traditionelle Kutterregatta vom 19. bis 21. Juli mit jeder Menge maritimen Charme, bei der sogar Hugo Egon Balder mit seiner Band Rudolf Rock und die Schocker, aber auch die schönste Boygroup der Welt BIG MAGGAS auftreten; das Winzerfest mit erlesenen Weinen aus Weinstadt sowie passendem kulinarischen Angebot, aber auch erstklassiger Unterhaltung durch Komponist und Musiker Wayne Morris (16. August), der groovigen Caramel Club Band aus Hamburg (17. August) oder auch den Country & Co Musikers von Lucky Birds (18. August) sowie die Beachparty mit fabelhaften Künstlern (24. August).

Auch der in 2023 erstmals durchgeführten Veranstaltung Living Statues ist wieder ein Wochenende gewidmet (07. und 08. September) und im Herbst wird es neben gewohnten Veranstaltungen natürlich auch weitere Künstler geben, welche die kurzen Tage ein wenig verlängern: Olaf Bossi – Die Ausmist Comedy Show wird am 23. November das Publikum im Watt’n Hus amüsieren und einen Tag nach Nikolaus wird DESIMO – Manipulation die Gedanken der Zuschauer genauer unter die Lupe nehmen. Am 31. Dezember wird es eine große Silvesterparty geben, um das Jahr 2024 bei guter Laune und bester Gesellschaft in Büsum zu verabschieden.

Bild:2024 rappen die Fantastischen Vier die Bühne am Meer bei Legends at the Sea in Büsum.

Quelle:Tourismus Marketing Service Büsum GmbH