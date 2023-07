Mit der Mitgliedschaft unterstreicht Spectrum sein Engagement, die Verbesserung der Verständlichkeit und Transparenz von strukturierten Produkten sowie den Schutz der Anleger zu unterstützen.

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland.

Gemeinsam mit seinen Mitgliedern und Fördermitgliedern setzt der DDV Branchenstandards für die Selbstregulierung von strukturierten Wertpapieren.

Spectrum Markets („Spectrum“), der pan-europäische Handelsplatz für verbriefte Derivate mit Sitz in Frankfurt, ist dem Deutschen Derivate Verband (DDV) als Fördermitglied beigetreten, um die Verbandsarbeit für strukturierte Produkte zu unterstützen.

Der DDV vertritt Emittenten strukturierter Wertpapiere und will die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für strukturierte Produkte in Deutschland und in Europa verbessern und dazu beitragen, dass sich immer mehr Privatanleger für Zertifikate und Optionsscheine entscheiden.

„Die Mitgliedschaft im DDV ist für uns ein bedeutender strategischer Schritt, denn sie eröffnet uns die Möglichkeit, an Branchenausschüssen und Arbeitsgruppen zu Regulierungsvorhaben teilzunehmen und hier die Erfahrungen aus unserem pan-europäischen Handelsnetzwerk einzubringen“, kommentiert Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets.

Spectrum Markets ist neues Fördermitglied des DDV

Foto von Nicky Maan (Quelle: Spectrum Markets)

Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,

dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

Kennen Sie schon das neue Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen.

Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.