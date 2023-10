TOUCH PLUS: Die Hörbox

Die neue tigerbox TOUCH PLUS bietet neben den bekannten Features jetzt auch einen Bluetooth-Anschluss für Kopfhörer und eine verbesserte Akkuleistung. Dazu ist der Würfel jetzt auch in Gelb erhältlich.

Es gibt ein neues Mitglied in der tigermedia-Familie: Die tigerbox TOUCH PLUS denkt das kinderfreundliche Audiostreaming weiter und punktet mit zusätzlichen Funktionen, die das Hörerlebnis der Kids auf ein neues Level heben. Kinder ab vier Jahren wollen ohne fremde Hilfe in das nächste Hörspiel- Abenteuer abtauchen, immer wieder neues Hör-Futter und ihre Lieblingstitel selbstständig abspielen. Mit der neuen tigerbox TOUCH PLUS ist genau das möglich.

Bluetooth und 20 Prozent mehr Akku

Neben der bekannten kinderleichten Bedienung, dem glasklaren Stereo-Klang und den cleveren Features ist das neue Modell nun auch mit einem Bluetooth-Ausgang ausgestattet. So können die Kleinen ihre Lieblingsmusik und -geschichten kabellos mit ihren Kopfhörern streamen. Ebenso kann die Audiobox mit mehr Power überzeugen: Die verbesserte Akkulaufzeit von 20 Prozent gegenüber dem Vorläufer ermöglicht bis zu 8,5 Stunden ununterbrochenes Hörvergnügen ohne Stromanschluss – sei es zu Hause, im Auto oder bei Freunden.



Über 20.000 Titel direkt streamen – ohne Werbung

Die Hörbox mit Touchdisplay kann mittlerweile mehr als 20.000 Hörspiele, -bücher und Songs abspielen – dafür braucht es nur einen Zugang zum Audiostreamingdienst tigertones in Form eines Tickets oder Abos. Dabei können sich die Eltern auf ein kindersicheres Hörvergnügen ohne Kaufanreize oder Werbung verlassen. Zusätzlich können Eltern dem Nachwuchs Nutzerprofile individuell und altersgerecht zuweisen – besonders praktisch, wenn mehrere Kids unterschiedlichen Alters den Hörwürfel nutzen. So kann jeder in den Lieblingstiteln stöbern, weiterhören oder den eigenen Vorlieben entsprechend, Neues entdecken.

Sechs Farben – jetzt auch in Gelb

Der bunte Würfel erstrahlt neben den bekannten Farben Blau, Grün, Lila, Schwarz und Grau nun auch in lebhaftem Gelb und bringt eine fröhliche Atmosphäre in jedes Kinderzimmer.

„Unser neues Modell baut auf dem Erfolg der Vorgängerin auf und bietet noch mehr Flexibilität und Power. So haben die Kinder noch mehr Spaß und die Eltern können sich entspannt zurücklehnen“, sagt Gründer Till Weitendorf zum Launch.

Die tigerbox TOUCH PLUS ist ab sofort für 129,99 € (UVP) erhältlich und kann sowohl online als auch stationär bei allen bekannten und vielen lokalen Händlern erworben werden.



Faktencheck der tigerbox TOUCH PLUS:

– Bluetooth für Kopfhörer: Neben einem Klinke-Anschluss jetzt auch mit Bluetooth

– Verbesserte Akkuleistung: Bis zu 20 % mehr Hörspaß, das entspricht insgesamt rund 8,5 Std.

– Innovatives Touchdisplay: Kinderleichte Bedienung ganz ohne Smartphone und Eltern

– Clevere Einstellmöglichkeiten: Lautstärkebegrenzung, Zeitschaltfunktionen & zahlreiche Filteroptionen – Glasklarer Stereo-Klang: Räumlicher Klang, ideal für Hörspiele & Musik

– Umfangreiche Offline-Nutzung: Jede Menge Hörspaß, auch ohne WLAN

– Absolute Sicherheit: Geprüfte Inhalte für Kinder in einem geschlossenen System – ohne Werbung

– Jetzt auch in lebhaftem Gelb

Bildquelle tigermedia

Quelle FROHE BOTSCHAFT Public Relations GmbH