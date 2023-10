SevenAccelerator investiert in nucao

Der SevenAccelerator beteiligt sich über ein Medien-Investment in Höhe eines mittleren, einstelligen Millionenbetrags an der the nu company GmbH, dem Unternehmen hinter der erfolgreichen Schokoladenmarke nucao. Das Start-up aus Leipzig hat sich das Ziel gesetzt, den Schokoladenmarkt nachhaltig zu verändern – mit Bio-Schokoladenprodukten, die nicht nur vegan sind, sondern auch auf einen ökologisch nachhaltigen und fairen Kakaobezug setzen sowie umweltfreundlich verpackt sind. Die hochwertigen Schoko-Snacks sind sowohl im stationären Handel als auch im Online-Shop erhältlich. Das Medien-Investment soll nucao dabei helfen, seine Markenbekanntheit in Deutschland weiter zu steigern, den Verkauf der nucao-Artikel zu forcieren und gleichzeitig sämtliche Distributionskanäle noch stärker auszubauen.

Mit der Investition unterstreicht der SevenAccelerator seine Kompetenz, verbraucherorientierte Start-ups durch individuell zugeschnittene Investments in Form von Medialeistung nachhaltig aufzubauen und deren Markenbekanntheit über die reichweitenstarken TV- und Digitalkanäle von ProSiebenSat.1 maßgeblich zu erhöhen. Die Investment-Unit legt dabei besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Betreuung der Start-ups und die enge Zusammenarbeit mit deren Managements. Über den SevenAccelerator als Katalysator kann die ProSiebenSat.1 Group frühzeitig wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends erkennen und ihr Portfolio gruppenweit aktiv weiterentwickeln. Gleichzeitig wird der Digitalkonzern dank seines Know-hows in der Zielgruppenansprache eine wesentliche Säule in der Marketingplanung von nucao. Im Rahmen des Media-Wandeldarlehens, mit dem der SevenAccelerator beim Aufbau seines Portfolios arbeitet, startete die TV- und Digital-Werbekampagne von nucao bereits am vergangenen Montag.

Maximilian Jochim, Geschäftsführer der SevenVentures GmbH: „Dass sich nach KoRo und TiNDLE ein weiteres ambitioniertes Food-Start-up für die langfristige Zusammenarbeit mit uns entschieden hat, unterstreicht unsere Kompetenz beim Markenaufbau und die unveränderte Stärke von TV als wirksames Werbemedium bei konsumentennahen Produkten. Wir erschließen nucao passende Zielgruppen, denen nachhaltiges Konsumverhalten sowie Transparenz und Glaubwürdigkeit der Unternehmen, deren Produkte sie kaufen, wichtig sind. Die Präsenz auf unseren starken Sendern und Plattformen erhöht gleichzeitig auch die Chancen für flächendeckende Listungen im Einzelhandel“.

nucao möchte seinerseits den Media-Deal nutzen, um durch erhöhte Werbepräsenz die Vertriebskanäle der Marke auszubauen. Parallel zum Einstieg des SevenAccelerators konnte nucao eine umfangreiche Partnerschaft mit REWE abschließen, die die überregionale Listung diverser Angebote wie Schokoriegel, Schokoladentafeln und Schokosnacks beinhaltet. Weitere Listungen bei Drogerien wie dm sollen dazu beitragen, vegane Schokolade weiter in den Mittelpunkt der Konsumentengewohnheiten zu rücken.

Eine Reihe von Point-of-Sale-Aktionen wird zum Auftakt der Kooperation zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgen und neben den geschmacklichen Qualitäten der Produkte auch den gesellschaftlichen Mehrwert nachhaltig hergestellter und veganer Schokolade hervorheben.

Christian Fenner, Mitgründer und CMO nucao: „Die strategische Partnerschaft bedeutet für uns sowohl unsere Markenbekanntheit zu steigern als auch unsere Botschaft für mehr Nachhaltigkeit im Schokoladensegment verbreiten zu können. Mit unserer ersten TV-Kampagne erreichen wir 25 Millionen Menschen, die den Spot im Schnitt fünf Mal sehen. Mit dieser breiten Markenpräsenz kommen wir unserem Ziel näher, nachhaltige Schokoladen im Supermarktregal zum Standard zu machen. Unsere cremigen Rezepturen haben das Zeug, sich gegenüber konventionellen Schokoladen durchzusetzen und kommen dabei mit deutlich weniger Zucker, ohne künstliche Zusatzstoffe oder Palmöl aus.”

Bild nucao Gründer

Quelle ease PR