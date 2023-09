Preis wird erstmals europaweit ausgeschrieben

ULI: ShareP gewinnt die PropTech Innovation Challenge in der Schweiz

ShareP hat in der Schweiz die erste PropTech Innovation Challenge (PIC) gewonnen. Das Urban Land Institute (ULI) schreibt den Preis europaweit aus, um junge #Citychanger zu suchen. In sechs europäischen Regionen wurde jeweils ein Vorentscheid durch eine Fachjury durchgeführt, aus dem in der Schweiz ShareP hervorging. Die jeweiligen Gewinner werden jetzt folgend an der Europa-Endrunde teilnehmen.

Mit der PIC hat sich das ULI zum Ziel gesetzt, Innovationen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Technologie und Startups zusammenzubringen und das innovativste Konzept zur Lösung der dringendsten Herausforderungen unserer Städte auszuzeichnen. Bewerben konnten sich europäische PropTechs, die neuartige, skalierbare und wettbewerbsfähige Lösungen entwickelt haben. Die Bewerbungskategorien orientierten sich an den drei Hauptzielen der ULI-Mission:

Dekarbonisierung und Net Zero

Erschwinglichkeit von Wohnraum verbessern

Ausbildung der nächsten Generation von Führungskräften

Livia Boer, Alpha FMC und ULI PIC Champion für die Schweiz und damit für den Wettbewerb vor Ort verantwortlich: „ShareP erschließt neue Pools von öffentlichen Parkplätzen und revolutioniert damit das Parken in Städten – und zwar so, dass alle Beteiligten davon profitieren.“

Neben der erhöhten Reichweite und Sichtbarkeit sowie der Vernetzung zu Top-Citychangern der Branche werden folgende Preise vergeben:

1. Platz: ULI Europe Membership, Vorstellung beim ULI EMEA YL/NEXT Summit 2024, kostenlose Teilnahme an ULI-Events.

2. Platz: ULI Europe Membership, kostenfreie Teilnahme am ULI EMEA YL/NEXT Summit 2024, Pilotprojekt mit dem ULI-Netzwerk.

Mateusz Wojdyło, CEO von ShareP: „Wir fühlen uns geehrt, vom ULI ausgezeichnet worden zu sein. Was ShareP von den anderen Finalisten unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Problemlösungsansatz mit bereits erprobten Arbeitsmodellen, die sowohl für unsere Kunden als auch für uns Einnahmen generieren. Unsere Plattform optimiert nicht nur das Parken für Unternehmen, Wohngebäude und Sportarenen sowie bei Veranstaltungen, sondern dient auch Städten zur besseren Organisation und Planung des städtischen Parkens. Darüber hinaus liegt unser Fokus auf Big Data-Analysen und die Optimierung des Ladens von Elektrofahrzeugen, so dass wir nicht nur die heutigen Parkprobleme lösen, sondern auch den Weg für eine intelligentere, nachhaltigere Zukunft ebnen.

Unser Ziel ist es, das Problem der Ineffizienz und Unannehmlichkeiten beim Parken in Städten zu lösen. Bis zu 70 Prozent des städtischen Verkehrs in Städten wird durch Parkprobleme verursacht; das wollen wir ändern. Unsere Lösung liefert genaue Daten in Echtzeit, die eine bessere Navigation und eine effektive Raumnutzung ermöglichen und so die Kohlendioxidemissionen von Autos auf der Suche nach einem Parkplatz reduzieren. Da unsere Technologie selbst bei kleinen Parkeinrichtungen, die mehr als 80 Prozent der Parkplätze in Städten ausmachen, rentabel ist, können wir viel bewirken.

Wir hoffen, einen neuen Standard in der Branche zu setzen, indem wir die Parkraumbewirtschaftung zu einer datengesteuerten Dienstleistung machen, die das städtische Leben verbessert und die Nachhaltigkeit fördert.“

Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI in Deutschland, Österreich, Schweiz: „Unsere urbanen Lebensräume stehen vor immensen Herausforderungen, und wir brauchen innovative Lösungsansätze, um Städte auch in Zukunft lebenswert gestalten zu können. Die PIC hat gezeigt, dass der Markt nicht nur großartige Ideen bereithält, sondern es auch junge Menschen gibt, die den Mut haben diese umsetzen. Ich gratuliere allen Finalistinnen und Finalisten und natürlich dem Gewinner ShareP mit Mateusz Wojdyło – weiter so!“



Jurymitglieder der PIC in der Schweiz (in alphabetischer Reihenfolge):

Joanna Demkow-Bartlomé, Implenia

Mario Facchinetti, PropTechMarket

Brice Hoffer, UBS

Rainer Marti, Fahrländer Partner Raumentwicklung und ULI Switzerland NEXT Chair

Birgit Rahn-Werner, INDEVISE Group

Mathias Rinka, DOMBLICK

Lars Sommerer, SwissPropTech

Milan Vidaković, Steiner

Jürgen Marc Volm, VELLOWS und ULI Switzerland Chair

Bild ShareP-Team v.l.n.r.: Mateusz Wojdylo, Nina Brill, Leonore Bornand, Michal Zielins. Bild: privat

Quelle Rozok.de