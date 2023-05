Sawayo schließt weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 800.000 Euro ab

Die One-Stop Compliance- und Automatisierungs-Plattform Sawayo erhält 800.000 Euro Risikokapital von einem sechsköpfigen Investorenzusammenschluss. Mit ESB Invest, der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Business Angels soll das Startup zum europäischen Marktführer im Bereich Compliance Management für KMU werden. Für die Rostocker ist es die zweite Finanzierungsrunde. Bestandsinvestoren sind die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sowie mehrere Business Angels.

Durch die aktuelle Debatte um das Arbeitszeiterfassungsgesetz ist der Bedarf an digitalen Lösungen für Geschäftsabläufe noch einmal deutlich angestiegen. Hinzu kommen weitere Bestimmungen wie das zum Januar erneuerte Lieferkettengesetz und die neue EU-weite Whistleblower-Richtlinie. Compliance-Abläufe werden zunehmend umfangreicher und komplexer, Strafen empfindlicher. Programme, Dokumente und Prozesse im Mittelstand sind jedoch häufig veraltet und bestehen teilweise sogar noch aus Pen & Paper sowie Insellösungen, aus denen große Haftungsrisiken entstehen.

Dagegen will Sawayo mit seiner Software Abhilfe schaffen – und stellt beispielsweise ein kostenloses Arbeitszeiterfassungstool, das den Anforderungen der Arbeitsgerichte und des neuen Gesetzes entspricht, zur Verfügung. Mit einer automatisierten Risikoanalyse hilft es Unternehmen zudem, Haftungsrisiken zu erkennen und mit minimalem Aufwand zu beherrschen. Im Seed-Funding konnte Sawayo 2021 bereits 1,5 Millionen Euro Kapital aufnehmen.

„Der Zeitpunkt war ideal für eine weitere Finanzierungsrunde. Wichtige Gesetzesinitiativen, die für unser Geschäftsmodell sprechen, wurden vor Kurzem gestartet und unterstreichen den Bedarf im Markt. Mit Sawayo gießen wir das Fundament für eine moderne, digitale und sichere Organisation. Unser Ziel ist dabei nicht nur, Haftungsrisiken zu minimieren, sondern durch Transparenz das Vertrauen der Mitarbeitenden zum Unternehmen zu stärken“, erklärt Sawayo-Gründer und -Geschäftsführer Benjamin Reif. „Auf diese Weise helfen wir beim Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur.“

„Risk Management wird in einer schnelllebigen Welt immer komplexer. Dies betrifft auch die entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Das Legal Tech Sawayo hat eine digitale Plattform geschaffen, die hier unterstützt und in jedem Unternehmen zum Standard gehören sollte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, erklärt Maximilian Block, Managing Director von ESB Invest.

„Sawayo hat ein enormes Marktpotenzial. Die Politik hat und wird weiterhin strenge Rahmenbedingungen für Arbeitgeber definieren, sodass technologische Lösungen in diesem Bereich immer wichtiger werden. Die Technologie von Sawayo ist für jedes Unternehmen geeignet, das seine internen Abläufe nicht nur vereinfachen, sondern gleichzeitig auch rechtlich absichern will. Überzeugt hat mich persönlich vor allem das Gründerteam und die Vision, alle haftungsrelevanten Arbeitgeberpflichten in einer digitalen Plattform zusammenzufassen und dabei alle nötigen Prozesse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen abzubilden. Es liegt ein riesiges Potenzial darin, die eigene Organisation aus diesen Daten heraus weiterzuentwickeln“, so Andreas Göppel, investierter Business Angel.

Mit dem Investment ist geplant, das Produktportfolio mit weiteren Arbeitgeberpflichten auszubauen, sodass Sawayo-Nutzer*innen noch mehr Ressourcen in administrativen Aufgaben sparen und weitere Haftungsbereiche absichern können. Außerdem wird ein großer Teil der Investition in die Expansion fließen, damit möglichst viele Unternehmen vom Angebot profitieren können.

Liste der Investor*innen, die an der aktuellen Finanzierungsrunde von Sawayo beteiligt sind:

ESB Invest Vorpommern GmbH (Lead Investor)

MBMV Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH

HERBO GmbH

BAIN Baltic Incubate Beteiligungsgesellschaft #1 GmbH & Co. KG

Andreas Göppel

Mike de Saldanha

Bild Fotos (v. l. n. r.): Andreas Wieczorke, Benjamin Reif und Bjarne Wilhelm von Sawayo.

Quelle Storypark GmbH