Neuer Freundschafts-Riegel feiert Abenteuer, Freundschaft und gemeinsames Snacken

Freche Freunde bringt den ersten Freundschafts-Riegel mit Bibi & Tina in den Handel. Der Bio-Haferriegel mit Apfel und Butterkeksstücken ist genau der richtige Snack für das nächste Abenteuer mit Freunden. Und der Zeitpunkt könnte kaum frecher sein: In diesem Jahr feiert Freche Freunde sein 15-jähriges Jubiläum, während Bibi & Tina auf 35 Jahre Freundschaft zurückblicken. Der Freundschafts-Riegel ist ab September 2026 zum UVP von 3,49 Euro pro 6er-Pack im Handel sowie im Freche Freunde Online-Shop erhältlich.

Der Beginn einer neuen Freundschaft

Bibi und Tina reiten am liebsten um die Wette und begeistern mit ihrer Freundschaft und ihren lustigen Abenteuern Millionen von Kindern. Und weil Abenteuer bekanntlich hungrig machen, galoppieren die besten Freundinnen jetzt gemeinsam mit Freche Freunde in die Snackregale – im Gepäck: der erste Freche Freunde x Bibi & Tina Freundschafts-Riegel. Egal ob auf dem Reiterhof, auf dem Spielplatz oder auf dem Pausenhof – der Snack passt in jede Tasche und ist immer dabei, wenn der kleine Hunger kommt. Perfekt zum gemeinsamen Snacken und Teilen. Der Freundschafts-Riegel kommt zur passenden Zeit und feiert gleich zwei freche Jubiläen: 15 Jahre Freche Freunde und 35 Jahre Bibi & Tina.

Der Geschmack des Martinshofs im Freundschafts-Riegel

Der neue Freundschafts-Riegel schmeckt wie ein spaßiger Nachmittag auf dem Martinshof. Inspiriert ist er von Bibi und Tinas Lieblingsrezept, nämlich Frau Martins legendärem Butterkuchen. Deshalb dürfen weder die feine Butternote noch ein Hauch Vanillegeschmack fehlen. Für die fruchtig-freche Komponente kommt Alfred Apfel aus der Freche Freunde Obst- und Gemüsebande ins Spiel. Er verleiht dem Riegel eine fruchtig-warme Süße. Dazu gesellen sich knusprige Butterkeksstücke. Und das Beste: Der Snack ist BIO-zertifiziert und Spielverderber wie zugesetzter Zucker* müssen draußen bleiben. Stattdessen enthält der Freundschafts-Riegel Vollkorn und damit jede Menge freche Ballaststoffe.

Ein Snack mit pädagogischer Mission

Dieser Riegel feiert nicht nur die Freundschaft, sondern führt auch die Mission von Freche Freunde fort: Kindern auf spielerische Art und Weise Obst und Gemüse näherzubringen. Deshalb steckt Alfred Apfel nicht nur in der Rezeptur des Riegels, sondern ist gemeinsam mit Bibi & Tina auch auf der Verpackung zu sehen. Wie der Rest der Freche Freunde Obst- und Gemüsebande taucht Alfred Apfel außerdem in Liedern, Rezepten und Geschichten auf – immer mit dem Ziel, eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse zu fördern.

Ab September 2026 im Handel erhältlich

Der Freche Freunde Freundschafts-Riegel mit Bibi & Tina ist ab September 2026 sowohl im Handel als auch im Freche Freunde Online-Shop erhältlich. Eine Packung mit sechs einzeln verpackten Riegeln kostet 3,49 Euro (UVP) und eignet sich ideal zum Teilen und gemeinsamen Snacken.

*Zutaten enthalten von Natur aus Zucker.

Bild Egal ob auf dem Reiterhof, auf dem Spielplatz oder auf dem Pausenhof – der Snack passt in jede Tasche und ist immer dabei, wenn der kleine Hunger kommt. Perfekt zum gemeinsamen Snacken und Teilen. Geschmacklich ist der Riegel Inspiriert von Bibi und Tinas Lieblingsrezept, nämlich Frau Martins legendärem Butterkuchen.

Quelle erdbär GmbH