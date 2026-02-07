WELEDA eröffnet neues Kapitel natürlicher Hautverjüngung beim ersten Cell Longevity Day in Berlin

Ein Tag wie ein Manifest: Mit dem ersten WELEDA Cell Longevity Day lud das Unternehmen WELEDA nach Berlin ein und rückte inhaltlich das Thema Longevity und die Verbindung zu natürlicher Hautpflege in den Mittelpunkt. Unter dem Leitmotiv „Die Zukunft deiner Haut ist jetzt“ eröffnete der Summit mit wissenschaftlichen Perspektiven, medizinischer Expertise und natürlicher Hautpflege einen vielschichtigen Blick auf zeitgemäße Hautgesundheit.

Rund 80 geladene Gäste, darunter Schauspielerin Valentina Pahde, Moderatorin Christa Rigozzi und Make-up Artist Loni Baur, erlebten einen Tag, der moderne Zellforschung, holistische Medizin und hochwertige Pflege in einem kuratierten, informativen Rahmen zusammenführte – getragen von einer klaren Überzeugung: Longevity als Impulsgeber für den bewussten Umgang mit Prävention, Balance und langfristiger Hautgesundheit. Mit dabei: WELEDA CEO Tina Müller; WELEDA Markenbotschafterin, Ärztin und Schauspielerin Maria Furtwängler, Longevity-Expertin Nina Ruge sowie führende Stimmen aus Dermatologie, Medizin und Wissenschaft.

Ein neues Kapitel natürlicher Hautverjüngung: Mit dem Cell Longevity Day positioniert Weleda Langlebigkeit als strategische Zukunftsvision – an der Schnittstelle von Natur, Wissenschaft und Prävention. Die Weleda Cell Longevity Linie übersetzt modernste Zellforschung in hochwirksame Naturkosmetik: mit Fokus auf den pflanzlichen [NAD+]-Booster, antioxidativen Schutz, Regeneration und langfristige Hautgesundheit.

Gesund, vital und glücklich altern

Im Mittelpunkt stand ein neues Verständnis von Reife und Entwicklung: als affirmativer Prozess, der Ausstrahlung, Vitalität und bewusste Pflege in den Fokus rückt. Tina Müller formulierte den Leitgedanken des Tages: Pro-Aging als Haltung – getragen von Wissen, Selbstfürsorge und Verantwortung gegenüber dem eigenen biologischen Rhythmus.

Medizinische Expertise und gesellschaftliche Relevanz fügten sich zu einem facettenreichen Bild moderner Langlebigkeitsforschung: Dr. Philipp Busche, Chefarzt für Innere Medizin an der Klinik Arlesheim, beschrieb das Geheimnis für ein jugendliches Aussehen und Lebensgefühl als Zusammenspiel aus Stoffwechsel, Prävention und Lebensstil. Allgemeinmedizinerin Marie Etti lenkte den Blick auf NAD+ als zentralen Faktor zellulärer Energie und Regeneration. Dr. Anna Brandenburg, Dermatologin und Allergologin aus Hamburg, zeigte, wie Zellschutz, Telomere und mitochondriale Aktivität die Grundlagen moderner Hautpflege neu definieren – fundiert, präventiv und sichtbar wirksam. Das Fazit der Expert:innen war eindeutig: Haut ist die Projektionsfläche innerer Prozesse.

Den inhaltlichen Schlusspunkt eines vielschichtigen Tages bildete das Gespräch mit Maria Furtwängler, Nina Ruge und Tina Müller, das persönliche Perspektiven mit gesellschaftlicher Reflexion zu Selbstbild und modernen Altersbildern verband.

Science made sensual

Abseits der Bühne wurde Langlebigkeit zur Experience: Im Longevity Lab wurden Wirkstoffe, Pflanzenöle und Duftkompositionen der Weleda Cell Longevity Super Anti-Aging-, Ultra Protect & Lift- und Hydra Glow-Linien multisensorisch inszeniert. Texturen, Aromen und Beratung verschmolzen zu einem tiefen Verständnis für zelluläre Regeneration – tiefenwirksam, natürlich und zeitgemäß.

Diagnostik, Infusionen, Facials mit Weleda Cell Longevity und High-Tech-Tools verbanden sich zu einer modernen Beauty- und Biohacking-Erlebniswelt. Gemeinsam mit den Partnern COOL BODIES, AIVA Institut für Vitalität & Ästhetik und Allgemeinmedizinerin Marie Etti entstanden so neue Zugänge zur eigenen biologischen Ausgangslage.

Telomerlängen-Tests gaben Einblicke in zelluläre Alterungsprozesse. Die VNS-Analyse entschlüsselte Stress- und Regenerationsmuster, während das IHHT-Höhentraining Mitochondrien und Zellstoffwechsel aktivierte – sanft, effektiv und ganz ohne körperliche Belastung. Ergänzt wurde das Bild durch die VISIA® Hautanalyse, die Hautzustand und biologisches Hautalter differenziert sichtbar machte.

In der exklusiven Drip Bar by Dr. Anna Brandenburg und ihrem Team vereinten individuell abgestimmte NAD+-Infusionen Zellschutz, Energie und sichtbare Frische – begleitet von Rotlicht-Therapie und Momenten tiefer Entspannung. Regeneration wurde hier nicht erklärt, sondern spürbar gemacht.

Ein besonderes Erlebnis boten die WELEDA Cell Longevity Facials, die ausgewählte Produkte der Linie in einer fein abgestimmten Kurzbehandlung zusammenführten. Sanfte Reinigung, schichtweise Tonisierung, aktivierende Serumrituale und eine abschließende Pflege bildeten eine klare, wirkungsvolle Routine, die durch präzise Massagegriffe ergänzt wurde – für sichtbare Frische, neue Spannkraft und einen natürlichen Glow.

Bild (v.l.n.r): Longevity-Expertin Nina Ruge, CEO WELEDA Tina Müller und WELEDA Markenbotschafterin, Ärztin und Schauspielerin Maria Furtwängler



