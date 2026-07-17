PM-International verbindet Familienfest mit sozialem Engagement und sammelt 22.933,13 Euro für den guten Zweck

Speyer, 15. Juli 2026 – Der PM Family Day 2026 war ein Tag voller Begegnungen, Unterhaltung und gemeinsamer Erlebnisse. Gleichzeitig setzte die Veranstaltung ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement. Im Rahmen des Events am Samstag, den 11. Juli, sammelte die PM-International AG insgesamt 22.933,13 Euro für gemeinnützige Zwecke.

Im vergangenen Jahr wurden 22.188,90 Euro gesammelt. Die Spendensumme kam unter anderem dem kunterbunten Kinderzelt, dem Kinderschutzdienst der Caritas, der Kinderkrebshilfe und der Malerwerkstatt Speyer zugute. Zusätzlich wurde im Rahmen der Brezelfestbildversteigerung eine weitere Spende übergeben.

Mehr als 2.000 Gäste feiern beim PM Family Day

Weit über 2.000 Gäste, darunter Mitarbeitende, Vertriebspartner aus ganz Deutschland, ihre Familien sowie zahlreiche Interessierte, folgten der Einladung zum Headquarter Europe in Speyer und erlebten bei sommerlichem Wetter einen abwechslungsreichen Tag für Groß und Klein.

Das Gelände verwandelte sich in eine Erlebniswelt mit Spiel- und Mitmachangeboten für Kinder, einem vielfältigen gastronomischen Angebot, spannenden Attraktionen und einem Showact.

Besucher konnten außerdem FitLine-Produkte verkosten und diese direkt im angrenzenden Direct Sales Center erwerben. Darüber hinaus standen Merchandising-Artikel wie Taschen, Flip-Flops und T-Shirts an einem eigenen Verkaufsstand zum Verkauf. Das Angebot stieß erneut auf großes Interesse.

Persönliche Begrüßung durch Patrick Bacher

Eröffnet wurde der PM Family Day von Patrick Bacher, Vorstandsvorsitzender der PM-International AG Speyer. Gemeinsam mit seiner Familie begrüßte er die Gäste persönlich am Headquarter Europe und hieß sie herzlich willkommen.

Einblicke in die Logistik von PM-International

Ein weiterer Höhepunkt waren die regelmäßig angebotenen Führungen durch die Logistik.

Dabei erhielten die Besucher spannende Einblicke in die Abläufe hinter dem weltweiten Versand der FitLine-Produkte und konnten die Dimensionen des international tätigen Direktvertriebsunternehmens aus nächster Nähe kennenlernen.

FitLine Fun Run setzt sportlichen Schlusspunkt

Auch der Sonntag stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Bewegung. Beim FitLine Fun Run im Rahmen des traditionsreichen Speyerer Brezelfestlaufs gingen rund 360 Teilnehmer an den Start, darunter auch Patrick Bacher mit seiner Familie.

Unabhängig von der gelaufenen Zeit wurden unter allen Teilnehmern attraktive Preise verlost. Für besondere Freude sorgte der Hauptgewinn – ein Reisegutschein für ein Wochenende in Paris oder Hamburg im Wert von 1.500 Euro. Der Gewinner lief im Rahmen der Inklusionsgruppe mit und feierte am Lauftag zudem Geburtstag.

Gemeinschaft und soziales Engagement im Mittelpunkt

Mit dem erfolgreichen PM Family Day und dem anschließenden FitLine Fun Run unterstreicht PM-International einmal mehr, dass Gemeinschaft, soziales Engagement und die Förderung eines aktiven Lebensstils fest zur Unternehmenskultur gehören.

Quelle Bild und Text PM-International AG