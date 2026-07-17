Wöchentliche Kontingente für das Kühl-Set

Während die nächste Hitzewelle anrollt, ist die beliebte Klimaanlage Midea PortaSplit überall vergriffen. Daher stellt tado° ab dem 16. Juli jede Woche am Donnerstag um 15 Uhr neue Kontingente des Kühl-Sets bestehend aus der Midea PortaSplit (12.000 BTU / h und 3,5 kW) und der tado° Smarten Klimaanlagen-Steuerung bereit – nur solange der Vorrat reicht. Sobald das Bundle ausverkauft ist, besteht die nächste Kaufmöglichkeit in der darauffolgenden Woche, wieder am selben Wochentag zur gleichen Uhrzeit.

Smarte Steuerung für mehr Komfort und Effizienz

Das Kühl-Set kombiniert die effiziente Leistung der PortaSplit mit den smarten Kühlfunktionen von tado°, einschließlich intelligenter Zeitpläne, Fenster-Offen-Erkennung und ortsabhängiger Steuerung, um unnötiges Kühlen zu reduzieren, wenn niemand zu Hause ist. Die tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung ermöglicht es Nutzern, die Kühlung basierend auf ihren täglichen Routinen zu automatisieren, die Temperaturen per Smartphone aus der Ferne zu steuern und zu optimieren, wann im Laufe des Tages gekühlt wird.

Dynamische Strompreise optimal nutzen

In Kombination mit dynamischen Stromtarifen wie dem tado° HOURLY können die Nutzer ihren Energieverbrauch besser an Zeiten mit günstigen oder negativen Strompreisen anpassen. Dank hoher Solarenergieproduktion während der Sommertage sinken die Strompreise – oft um die Mittagszeit – unter null. Über den intelligenten Zeitplan aktivieren Kunden die Klimaanlagen nur während Zeitfenstern mit niedrigen oder sogar negativen Preisen. So kann das Zuhause vorgekühlt oder eine angenehme Temperatur gehalten werden, ganz ohne oder mit nur sehr geringen Energiekosten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Kühl-Set mit der tado° Smarten Klimaanlagen-Steuerung und der Midea PortaSplit (Kühlleistung 12.000 BTU/h; 3,5 kW) ist ab Donnerstag, 16. Juli, um 15 Uhr über den tado° Webshop für 1.308,99 Euro (richtet sich nach dem UVP) zzgl. Versand erhältlich. Der dynamische Stromtarif tado° HOURLY kann über die tado° Energy Website gebucht werden.

PortaSplit und tado° gewinnen

Zur Feier der Aktion verlost tado° außerdem ein Set aus Midea PortaSplit (12.000 BTU / h und 3,5 kW) und der tado° Smarten Klimaanlagen-Steuerung im Wert von 1.309 Euro.

So nehmen Nutzer teil:

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Das Gewinnspiel startet am 15. Juli um 10 Uhr und endet am 22. Juli um 10 Uhr.

Bildcredits tado GmbH

Quelle tado GmbH