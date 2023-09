Karrierestart beim Ausbildungs-Champion

Leonardo Hotels Central Europe rekrutiert fast 250 junge Nachwuchskräfte

Startschuss für das Ausbildungsjahr 2023/2024: Während vielerorts Tausende Lehrstellen unbesetzt bleiben, geht Leonardo Hotels Central Europe auch in diesem Jahr mit kräftiger Verstärkung in das neue Ausbildungsjahr. 193 Auszubildende und Duale-Studierende beginnen in diesen Tagen ihren Karriereweg bei der stark expandierenden Hotelgruppe. Zusammen mit weiteren 51 Nachwuchskräften, die ihre Ausbildung bereits im Frühjahr begonnen haben, konnte Leonardo Hotels insgesamt 244 junge Talente gewinnen, die das dynamische Wachstum des Unternehmens sichern – und ein klares Zeichen setzen in Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels.

Die beruflichen Möglichkeiten sind dabei so zahlreich wie vielfältig: Hotelfachleute sowie Hotelkaufleute, Köchinnen und Köche, Fachkräfte im Gastgewerbe oder ein duales Studium in den Fachbereichen Tourismus sowie Food Management – insgesamt 480 junge Menschen befinden sich aktuell bei Leonardo Hotels in Deutschland in Ausbildung, 30 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Aus dem Abschlussjahrgang 2023 wurden alle Auszubildenden mit Übernahmewunsch in die Leonardo-Familie aufgenommen.

Dass sich Leonardo Hotels im Bereich der Talentsuche und -gewinnung derart erfolgreich positionieren kann, hat handfeste Gründe: Die Hotelgruppe steht klar für strukturelle, soziale und gesellschaftliche Gleichberechtigung sowie eine integrative Unternehmenskultur, die es allen Mitarbeitenden ermöglicht, sich beruflich wie persönlich frei zu entfalten. „Be yourself“ lautet das Motto, das die Richtung vorgibt und Barrieren abbaut, auch oder vor allem bei jungen Nachwuchskräften. Diese erfahren Respekt und Wertschätzung, aber auch faire Bezahlung sowie alle Voraussetzungen, um Beruf und Familie zu vereinen – von einem Arbeitgeber, der Fakten schafft und punkten kann im Wettstreit um künftiges Fachpersonal.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele junge Menschen für eine Ausbildung in der Hotellerie begeistern können“, sagt Anke Maas, Human Resources Director Central Europe bei Leonardo Hotels. „Dass wir vom F.A.Z.-Institut sowohl zum ‚Begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland‘ als auch zum ‚Ausbildungs-Champion 2023‘ gekürt wurden, ist eine großartige Bestätigung unseres Tuns und zeigt uns, dass wir mit unserem Ansatz von Wertschätzung und individueller Förderung auf dem richtigen Weg sind.“ Das Potenzial ist da: Leonardo Hotels gehört zu den am stärksten wachsenden Hotelgruppen Europas.

Bild © Leonardo Hotels Central Europe

Quelle STROMBERGER PR GmbH