Resorts Bad Griesbach: Sommer in der Bayerischen Toskana

Prickelnde Wellness, Golferglück und viel Happines

Der Sommer ist zum Genießen da! Raus aus den eigenen vier Wänden, am liebsten von früh bis spät in der Natur aktiv sein, ausgiebig wellnessen und sich verwöhnen lassen, lange Sommerabende auskosten. So stellen sich wohl viele die schönste Jahreszeit vor. All dies vereinen die Resorts Bad Griesbach. Hier wird Golf gespielt ohne Ende. Es geht zum Wandern und Radfahren. Im Thermal-Heilwasser regenerieren Körper und Geist. Sommerfeste und sportliche Events bringen jede Menge Spaß. Das Hotel Fürstenhof, DAS LUDWIG und das MAXIMILIAN sind von Kopf bis Fuß auf Gäste eingestellt, die unbeschwerte Sommertage lieben.

Ein schönes Spiel!

Kein freier Sommertag ohne Golfschläger? Wer sich am liebsten am Green bewegt, der findet sich in den Resorts Bad Griesbach in der größten Golfregion Europas wieder. Sowohl vom Fürstenhof als auch vom DAS LUDWIG und vom MAXIMILIAN ist es nur ein Katzensprung auf den Golfplatz. Drei luxuriöse Golfhotels und zehn abwechslungsreiche Golfplätze – wenn das keine gute Kombination ist! Golfer haben die Wahl: Fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätze, drei 9-Loch-Plätze und zwei 6-Loch-Übungsanlagen erwarten sie. Mit dem Trainingszentrum Golfodrom® präsentiert sich Bad Griesbach als wahre Glücksdestination für ambitionierte Golfer und solche, die es noch werden wollen. Das Golfodrom® mit 210 – teilweise beheizten – Abschlagplätzen, Indoor- und Outdoor-Putting-Green, einer PGA Premium-Golfschule, über 20 Golfkursen für alle Spielstärken und Altersklassen, Golfunterricht für Klein und Groß, großem On Course Schlägershop und Analysecenter mit Schlägerfitting ist einzigartig.

Latest News für Golfer: Golf für Kinder bis 15,99 Jahre ist auf den Plätzen des Resorts Greenfee-frei. Und „Golf unlimited“ bringt noch mehr Abwechslung: Golfer spielen an einem Tag zwei unterschiedliche 18-Loch-Plätze zum Preis von einem. Es ist lediglich die tagesaktuelle Greenfeekarte der ersten 18-Loch-Anlage vorzulegen.

Genießen hoch 3

Leicht zu merken: Fürstenhof, DAS LUDWIG und MAXIMILIAN. Hier machen die Golfer Halt. Die Wellnessgenießer, Auszeit-Nehmer, Fein-Schmecker und Familien. Denn in den hoteleigenen Thermen- und Wellnesslandschaften kann man herrlich abschalten und die Ruhe genießen. Das mineralstoffreiche Heilwasser fördert die Gesundheit. Tiefenentspannende Behandlungen gehen Hand in Hand mit großartigen Saunalandschaften. So bietet der Fürstenhof einen 4.400 m2 großen Health- und Wellnessbereich. Die große Thermen- und Saunalandschaft im DAS LUDWIG mit vier beheizten Innen- und Außenpools, Saunen, vielen Entspannungsmöglichkeiten und einer großen Sonnenterrasse ist ebenso traumhaft, um relaxte Stunden zu verbringen. Das MAXIMILIAN überzeugt mit seiner exzellenten MAX-Therme. 1000 und eine Möglichkeit, sich traumhafte Ich-Zeit zu gönnen. „Wellness vom Feinsten“, „Sommerhit“, „Golf und Therme“ und „Schwungvoll golfen“ heißen die Sommerpakete, die in allen drei Resorts Bad Griesbach angeboten werden und sowohl Golfern als auch Nicht-Golfern eine schöne Sommerzeit bescheren.

Wellness vom Feinsten

Leistungen: 2 erholsame Übernachtungen inklusive prickelndem Begrüßungsgetränk bei Anreise, vielfältigem Genuss-Frühstücksbuffet, Verwöhnmenüs bzw. Buffets am Abend – Preis p. P.: im DAS LUDWIG ab 299 Euro, im MAXIMILIAN ab 239 Euro, im Fürstenhof ab 229 Euro



Sommerhit

Leistungen: 3 Wohlfühlnächte inklusive prickelndem Begrüßungsgetränk bei Anreise, Verwöhnpension oder Buffet am Abend, Teilnahme am Sport- und Aktivprogramm sowie Wohlfühlen und Erholen in den hoteleigenen Thermal- und Wellnessanlagen – Preis p. P.: im DAS LUDWIG ab 319 Euro, im MAXIMILIAN ab 394 Euro, im Fürstenhof ab 349 Euro

Golf & Therme im August

Leistungen: 2 Übernachtungen inklusive vielfältigem Genuss-Frühstücksbuffet, Verwöhnmenü oder Buffet am Abend sowie 1 Greenfee am Anreisetag ab 14.30 Uhr auf den Golfplätzen Lederbach, Uttlau oder Porsche und 1 Greenfee „Unlimited“ auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz nach Wahl. Eintauchen in das wohltuende Thermal-Heilwasser nach der Golfrunde – Preis p. P.: im DAS LUDWIG ab 289 Euro, im MAXIMILIAN ab 334 Euro, im Fürstenhof ab 309 Euro

Schwungvoll golfen

Leistungen: 3 Wohlfühlnächte inklusive HP, Thermenspaß und 2 Greenfees pro Person – Preis p. P.: im DAS LUDWIG ab 449 Euro, im MAXIMILIAN ab 524 Euro, im Fürstenhof ab 479 Euro

Bild: Resorts Bad Griesbach- RIMC Bad Griesbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Quelle mk Salzburg