Liquiditätsängste am Anleihenmarkt „deutlich übertrieben“

Ein aktueller Marktkommentar von Adrian Hull, Head of Core Fixed Income bei Aegon Asset Management:

Da die Zinssätze weiter steigen, weil die Zentralbanken versuchen, die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, wächst die Sorge, dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben könnten, ihre in den letzten zehn Jahren angehäuften billigen Schulden zu refinanzieren.

Unternehmen, insbesondere Nicht-Finanzunternehmen, haben in den letzten Jahren zwar in großem Umfang Kredite aufgenommen, um von den niedrigen Zinsen zu profitieren, doch auch bereits Maßnahmen ergriffen, um sich gegen steigende Zinskosten zu schützen, vor allem durch die Kündigung der Schulden. Infolgedessen haben sowohl niedrigere Renditen als auch Anleihen mit längerer Laufzeit die Duration der durchschnittlichen Indizes für Unternehmensanleihen in den letzten Jahren erhöht.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Refinanzierung die Fremdkapitalkosten für Unternehmen erhöhen wird, aber ähnlich wie bei der aktuellen Debatte über die Kosten britischer Hypotheken ist der Weg zum „Schmerzpunkt“ viel langsamer, als erwartet. Normalerweise liegt der Knackpunkt für nicht so gut aufgestellte Unternehmen in der Refinanzierung, aber das ist kein Problem für Hochzinsanleihen. Obwohl ein Anstieg der Ausfälle gegenüber dem niedrigen Niveau der letzten Jahre realistisch ist, rechnen die Märkte für Hochzinsanleihen derzeit nicht mit einer schrittweisen Veränderung der Ausfälle.

Solide Entwicklung der Kreditmärkte

Die Kreditmärkte haben sich in diesem Jahr bisher solide entwickelt, und obwohl davon ausgegangen werden kann, dass aufgrund höherer Zinssätze und einer schleppenden oder sich verlangsamenden Wirtschaft ein weniger günstiges Umfeld bevorstehen könnte, gibt es keine Gefahr einer Krise. Die Anleger sorgen sich in der Regel um die Liquidität der Anleihemärkte und ignorieren dabei die Aussicht auf höhere Renditen. Es ist leicht, sich über die Liquidität offener Fonds Sorgen zu machen, aber diese Befürchtungen sind unbegründet, wenn der Großteil der Aktivitäten an den Anleihemärkten mit Versicherungsgesellschaften oder Rentenversicherungen zusammenhängt, wo eine aktive Allokation in Anleihemärkte mit höheren Renditen attraktiv wird.

Aegon AM hat im Laufe der Jahre Probleme im Zusammenhang mit der Liquiditätsstruktur der Märkte nach der Finanzkrise festgestellt, ist aber weitaus zuversichtlicher, dass der „Wert“ und die Liquidität der Märkte heute durch die aktuellen Renditen gestützt werden, die seit über 15 Jahren nicht mehr erreicht wurden. Die Investmentfonds an den europäischen Investment-Grade-Märkten haben in den letzten 12 Monaten alle zugelegt. Die Anleihemärkte sind weit davon entfernt, eine „Mini-Budget-Panik“ auszulösen und die Beendigung des Programms der Bank of England zum Verkauf von Unternehmensanleihen sollte Grund zur Zuversicht geben, obwohl die Angst vor einem Liquiditätsengpass groß ist.

Es gibt immer Bedenken hinsichtlich eines Zusammenbruchs der Marktbedingungen oder Liquiditätsengpässen, aber angesichts der heutigen Preisgestaltung an den Märkten wird es kein Ereignis im Stil eines ‚Mini-Haushalts‘ bei Unternehmensanleihen geben. Die Anleger machen sich Sorgen über versteckte Risiken, aber was heute bemerkenswert ist, ist das anhaltende Funktionieren des Marktes für Unternehmensanleihen.

Die Zentralbanken bleiben ein wichtiger Bestandteil des Anleihemarktes. Weniger bekannt als die Leitzinsen ist der Wiederverkauf von Anleihen durch die Bank of England. Im vergangenen Jahr befürchteten die Anleger, dass der Verkauf von Unternehmensanleihen im Wert von 20 Milliarden Pfund durch die Bank of England den Markt erheblich belasten würde. Diese Anleihen wurden an den Markt zurückverkauft und er hat sich durch dieses große Angebot erholt. Darüber hinaus hat die Bank nicht mehr in britische Staatsanleihen reinvestiert und verkauft sie nun aktiv.

Liquiditätsängste am Anleihenmarkt „deutlich übertrieben“

Foto von Adrian Hull (Quelle: Aegon AM)

