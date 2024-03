Volocopter erhält grünes Licht für die VoloCity Serienproduktion

Volocopter, der Pionier der Urban Air Mobility (UAM), hat einen weiteren Meilenstein bei der Zertifizierung erreicht. Das Unternehmen hat vom Luftfahrtbundesamt (LBA) die Erweiterung der Genehmigung als Herstellungsbetrieb (Production Organisation Approval, POA) erhalten, die die Serienproduktion des VoloCity ermöglicht. Diese POA-Erweiterung gilt für beidden Volocopter Produktionsstandort sowie den Hangar in Bruchsal, der im April 2023 offiziell eröffnet wurde.

Volocopter ist damit das erste und einzige eVTOL-Unternehmen weltweit, das sowohl die Zulassung als Entwicklungsbetrieb (DOA), als auch die Zulassung als Herstellungsbetrieb (POA), besitzt. Volocopter erhielt die Genehmigung als DOA durch die EASA im Jahr 2019, gefolgt von der ersten Anerkennung als POA im Jahr 2021, letzteres mit der Übernahme der DG Flugzeugbau.

Die Erweiterung der Genehmigung des Herstellungsbetriebs ist ein Novum in der Branche, da sie namentlich die Produktion eines eVTOL in den Arbeitsumfang der POA aufnimmt; vom Prototyping bis zur Serienfertigung. Volocopter ist damit in die Vorserienphase der Fertigung eingetreten.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für uns“, so Andreas Fehring, Chief Operating Officer (COO) von Volocopter. „Die Entwicklung und Produktion von Flugzeugen ist aus gutem Grund stark reguliert, um sichere Fluggeräte zu garantieren. Ich freue mich, dass die Produktionsstätte von Volocopter nicht nur das Vertrauen, sondern nun auch die offizielle Genehmigung des LBA hat, Fluggeräte für den komerziellen Flugbetrieb herzustellen, die an Kunden ausgeliefert werden können, sobald der VoloCity die Musterzulassung erhält. Unser Team hat mit den Erprobungsflugzeugen bewiesen, dass wir sichere Fluggeräte herstellen können. Wir sind stolz darauf, damit auch unsere Produktionsvorlaufzeit für das bevorstehende Wachstum vekürzen zu können.“

Im Rahmen der EASA-Zulassungskategorie SC-VTOL (Special Condition VTOL) Enhanced wird der VoloCity das erste kommerzielle eVTOL mit den weltweit höchsten Sicherheitsstandards in der Luftfahrt sein. Das Erreichen dieses Sicherheitsstandards ermöglicht es dem VoloCity, leise und emissionsfrei über dichtbesiedeltes Gebiet zu fliegen und damit den heutigen urbanen Verkehrsmix mit einer attraktiven Variante in der 3. Dimension zu erweitern.

Quelle Bild und Text Volocopter GmbH