1. Bundesliga: Bayern gewinnen auch in Bremen

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auch bei Werder Bremen gewonnen. 3:0 war der Endstand am Samstagnachmittag im Weserstadion aus Sicht der Gäste.

Bremen startete mutig und zeigte in den ersten Minuten eine engagierte und offensive Spielweise, konnte jedoch keine echten Großchancen herausspielen. Die Münchner übernahmen nach der Anfangsphase zunehmend die Kontrolle und erzielten in der 22. Minute durch Harry Kane das 1:0, nachdem ein zuvor verhängter Elfmeter korrekt gegeben wurde. Kurz darauf erhöhte Kane mit einem Traumtor auf 2:0, wodurch die Partie früh entschieden schien.

Bremen blieb bemüht und konnte zeitweise Druck auf die Bayern aufbauen, scheiterte aber immer wieder an der stabilen Defensive des Rekordmeisters und an Torhüter Jonas Urbig, der den verletzten Manuel Neuer ersetzte.

Die Bayern kontrollierten das Spiel und setzten mit schnellen Kontern Akzente. In der 70. Minute sorgten die eingewechselten Jamal Musiala und Alphonso Davies für die Vorarbeit, die Leon Goretzka zur 3:0-Führung nutzte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es dabei, dass Bremen keinen Treffer erzielen konnte, während die Bayern auch durch gute Paraden von Urbig und das taktische Management ihrer Spieler eine Null hinten hielten.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit wechselten beide Teams mehrfach, wobei unter anderem Harry Kane und Joshua Kimmich bei Bayern sowie Felix Agu, Jens Stage und Karim Coulibaly bei Bremen ausgewechselt wurden. Gelbe Karten gab es unter anderem für Bremer Spieler wie Cameron Puertas, Niklas Stark und Senne Lynen sowie für Bayern-Spieler Jamal Musiala.

Insgesamt dominierte Bayern das Spiel, profitierte von individuellen Fehlern der Bremer und setzte seine Erfahrung sowie die Effizienz in der Chancenverwertung konsequent um, während Bremen zwar engagiert, aber zu harmlos vor dem Tor blieb.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim – Freiburg 3:0, Frankfurt – Gladbach 3:0, HSV – Union Berlin 3:2 und Leverkusen – St. Pauli 4:0.


Foto: Mio Backhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

